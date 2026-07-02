Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla biliniyor... Dikkat çeken 'Tolgahan Erdoğan' iddiası: 'Tweet borsası' kurmuş!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) başına "mutlak butlan" kararıyla atanan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isim Tolgahan Erdoğan "tweet borsası" iddiasıyla gündeme geldi.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşesinde CHP kamuoyunda tartışma yaratan iş insanı Turgut Koç'un ifadeleri üzerinden, CHP'ye ilişkin soruşturmalarda tanık olarak yer alan, İBB ve kurultay davalarında da ifade veren itirafçı Tolgahan Erdoğan'a dair iddiaları gündeme taşıdı.

Buna göre, mobilya sektöründe faaliyet gösteren ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya yakın olduğu belirtilen iş insanı Turgut Koç, 12 Mayıs'ta fuhuş iddiasıyla tutuklandı.

Ardından şoförü Gökhan Cumali de cezaevine gönderildi. Koç ve Cumali, daha sonra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulundu.

Saymaz, Koç'un etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerde, başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Veli Ağbaba olmak üzere çok sayıda CHP'liye ilişkin iddialarda bulunduğunu yazdı.

"OPERASYON BİLGİSİNİ SIZDIRDI"

Belirtilene göre, silinip geri getirilen WhatsApp yazışmalarında Koç ile Tolgahan Erdoğan arasındaki para trafiği ve operasyon bilgisinin önceden sızdırıldığı iddiaları yer aldı.

MASAK raporunda Koç'un Erdoğan'a 2023-2026 yılları arasında toplam 576 bin TL gönderdiği tespit edilirken, Koç'un ifadelerinde Erdoğan'ın kendisine gözaltına alınacağını önceden söylediği, bunun karşılığında 10 bin dolar istediği ve sosyal medyada yaptığı paylaşımları para karşılığı kaldırdığı öne sürüldü.

Saymaz, yazısında ilgili bölümde şunları belirtti:

"Tahminim o ki…

Koç, Erdoğan’ın gözaltı bilgisini önceden vererek veya 'Tweet atarım ha!' diye şantajla para sızdırdığı tek CHP’li değil.

Erdoğan’ın sosyal medyada kurduğu borsanın başka mağdurları olabilir.

Şu soruların yanıtları mutlaka alınmalı:

Erdoğan, operasyon bilgilerini ne şekilde edindi?

Kaç kişiye para karşılığı operasyonları önceden sızdırdı?

Verdiği ifadelerde bir menfaatten kaynaklı yalanlar söyledi mi?

Bu sorular mutlaka Erdoğan’a sorulmalı.

Erdoğan, sosyal medya borsasının tek faili değil.

Birini ben ifşa ettim.

Kurultay davası tanığı, Erkan Çakır.

Çakır, şantaj ve tehditten cezaevine yatıyor.

Son sorum:

CHP borsasını sosyal medyada geçim kapısına çeviren başkaları da var mı?"