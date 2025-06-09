Kılıçdaroğlu'ndan 'randevu' iddialarına yanıt: Özgür Özel ile mi görüşecek?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in
önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan randevu talep ettiği ancak bu
talebe yanıt alamadığı iddiası ortaya atılmıştı.
Nefes yazarı Aytun Erkin bu iddiayı Kemal Kılıçdaroğlu’na
sordu.
Erkin, "Kılıçdaroğlu’na sordum…" başlığıyla sosyal
medya hesabından paylaşım yaptı.
KILIÇDAROĞLU O İDDİAYA YANIT VERDİ
Aytun Erkin'in sosyal medya paylaşımı şu şekilde:
"CHP lideri Özgür Özel’in CHP’nin 7. Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan randevu talep ettiği yazılıyor, çiziliyor. Ben de
randevu talebiyle ilgili Kılıçdaroğlu’na sordum, dedi ki: 'Çıkan haberlerin
hiçbiri doğru değil. Bana gelmiş bir randevu talebi yok.'"