Kılıçdaroğlu'ndan 'randevu' iddialarına yanıt: Özgür Özel ile mi görüşecek?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan randevu talep ettiği ancak bu talebe yanıt alamadığı iddiası ortaya atılmıştı.

Nefes yazarı Aytun Erkin bu iddiayı Kemal Kılıçdaroğlu’na sordu.

Erkin, "Kılıçdaroğlu’na sordum…" başlığıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

KILIÇDAROĞLU O İDDİAYA YANIT VERDİ

Aytun Erkin'in sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"CHP lideri Özgür Özel’in CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan randevu talep ettiği yazılıyor, çiziliyor. Ben de randevu talebiyle ilgili Kılıçdaroğlu’na sordum, dedi ki: 'Çıkan haberlerin hiçbiri doğru değil. Bana gelmiş bir randevu talebi yok.'"