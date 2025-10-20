Kılıçdaroğlu'ndan Tufan Erhürman'a tebrik: 'Kıbrıs' mesajı dikkat çekti

Kıbrıslı seçmenler dokuzuncu cumhurbaşkanını belirlemek için dün sandığa gitti.
KKTC Yüksek Seçim Kurulu, resmi olmayan sonuçlara göre Tufan Erhürman’ın seçimi kazandığını duyurdu. Seçimlere katılım oranı yüzde 64,87 açıklandı.
Erhürman oyların yüzde 62,76’sını, bağımsız yarışan cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise yüzde 35,81’ini aldı.
Erhürman sonuçların ardından ilk açıklamasında “Dış politika elbette Türkiye’yle yakın istişareyle yürütülecek, bundan kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN TEBRİK
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erhürman için bir tebrik mesajı paylaştı.
Kılıçdaroğlu, "Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Sayın Tufan Erhürman’ı kutluyor, Sayın Cumhurbaşkanı Erhürman’ın; Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geçmişten gelen tarihsel birlikteliğini ve omuz omuza inşa edecekleri geleceği kararlılıkla vurgulamasından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
Kılıçdaroğlu, mesajını "Türkiye’siz Kıbrıs, Kıbrıs’sız Türkiye olmaz" ifadeleri ile bitirdi.
