Kılıçdaroğlu'nun avukatından Hüseyin Aygün'e suç duyurusu: 'Yasal yollara başvuracağız'

Eski CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, CHP’de “mutlak butlan” tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Aygün, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile geçmişte yaşadığı bir görüşmeyi anlatarak, cemaat eleştirileri konusunda kendisine uyarı yapıldığını ileri sürmüştü.

Aygün, Gezi Direnişi sırasında öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın cenazesinin toprağa verildiği gün Kılıçdaroğlu’nun kendisini aradığını ve kendisinden cemaat eleştirilerini sürdürmemesini istediğini söylemişti. Öte yandan Aygün, Kılıçdaroğlu ile MİT arasında bağ olduğu iddialarını da sürdürmüştü.

“HÜSEYİN AYGÜN HAKKINDA YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ”

İddialar sonrası Kılıçdaroğlu cephesi harekete geçti. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, iddialar karşısında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Çelik, şunları kaydetti: "15 Temmuz sonrasında tutuklanan onlarca azılı Fetöcünün avukatlığını (3 kuruşa tamah ederek) üstlenen Hüseyin Aygün denen şahsiyet, utanmadan sıkılmadan Genel Başkanımıza iftira atabiliyor. Omurga sorunları yaşadığını bilsek de kendisini hoş göremeyiz. Yönelttiği yalan ve iftiralarından ötürü derhal yasal yollara başvuracağız."