Kılıçdaroğlu’nun 'FETÖ ajanları' sözü tartışma yarattı: Gürsel Tekin’in 'geçmiş olsun' mesajı yine gündemde

İstinafın 'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu 'Halkla Bayramlaşma' programında konuşmuş ve "Bu milletin kurtuşu, adaleti ve aydınlık geleceği için arkamızdan sinsice sızan ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu "Baba ocağında kutuların içinde rüşvet verilir mi? Baba ocağında FETÖ'cü hesapların talimatlarıyla kumpaslar kurulur mu? Baba ocağında helaldir, temizdir, haktır ve halktır baba ocağı. Baba ocağımız vatandır. Biz baba ocağının sahipleriyiz. Baba ocağının sofrasında asla ve asla haram lokma olmaz, her şey helaldir. Çünkü baba ocağıdır" demişti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN YANIT GELMİŞTİ

Kılıçdaroğlu'nun söz konusu ifadeleri tartışma yaratırken, CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel şu yanıtı vermişti:

"Kemal Bey bu sözleri hazır bir metinden kullanıyor. Bunlar TGRT'nin geçmişte Kemal Bey'e attığı iftiralardı. Kemal Bey'i 'FETÖ artıklarıyla' çalışmakla suçlarlardı, bazı danışmanlarını söyleyerek. Şimdi metin değişmemiş, ama Kemal Bey dönüp TGRT'nin, A Haber'in iftiralarını şimdi kendisi sahipleniyor. Arkadaşlarımıza bir yıldır ağza alınmayacak hakaretlerle, iftiralarla 'hırsız' diyor TGRT. Ne olmuş? Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak! TGRT hâkim olmuş, şu partinin haline bak! Uyan, uyan Gazi Kemal gözlerimin yaşına bak! Daha başka diyecek bir şey bulamıyorum."

GÜRSEL TEKİN'DEN GÜLEN'E 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI

Öte yandan, bu ifadelerin ardından, yine mahkeme kararıyla CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin'in yıllar önce hastalandığında terör örgütü lideri Fethullah Gülen'e geçmiş olsun mesajı yeniden gündem oldu.

Tekin söz konusu ifadelere ilişkin yaptığı açıklamada "Sadece ben değil 600 siyasetçi de geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bu da bizim kusurumuz olsun bu kadar uğraşın içinde minik kusurlar da olabilir" demişti.