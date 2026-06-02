Kılıçdaroğlu'nun korumaları tartaklamıştı: 'Butlan' yönetiminin MYK'sinde yer aldı

CHP'de 'mutlak butlan' kararıyla genel başkanlık görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlediği yeni Merkezi Yönetim Kurulu üyeleri açıklandı.
Polis zoruyla boşaltılan CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nun bayramlaşma programının yapıldığı gün (30 Mayıs) yaşanan arbedede korumalar tarafından tartaklanan Ahmet Hakan Uyanık da MYK listesinde yer aldı.
Kurultay davasının ‘itirafçı’larından Veysi Uyanık'ın oğlu Ahmet Hakan Uyanık, 'Arge ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı' oldu.
Uyanık, 'mutlak butlan' kararıyla göreve geri dönen CHP Parti Meclisi listesinde yer alıyordu.