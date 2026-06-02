Kılıçdaroğlu’nun MYK’sinde yer alıyor… ‘Mutlak butlan’ sözleri yeniden gündemde: ‘Hukuki değil, siyasi; iktidarın istediği bir karar’

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun A Takımı, bugün açıklandı.

MYK’de Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak yer alan gazeteci-yazar Necdet Saraç’ın, geçen hafta Halk TV’de yaptığı açıklamalar sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Saraç, mutlak butlan kararına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ortada hukuki olmayan bir karar var. Tümüyle siyasi bir karar var. Biz bu siyasi kararları uzunca bir süredir Türkiye’de yaşıyoruz. Mutlak butlan kararı da çok net siyasi bir karardır, iktidarın arzuladığı bir karardır. Ve bu arzunun arka planında mümkün olduğu kadar CHP içindeki tartışmayı derinleştirmek vardır.”