Kılıçdaroğlu’nun yönetime dönme hazırlığı parti kulislerinde konuşuluyor: ‘Kör dövüşü herkese zarar’

CHP’de değişimin gerçekleştiği kurultayla ilgili soruşturma için gözler 30 Haziran’da görülecek davaya çevrilmişken, parti kulislerinde de dava sürecinin tartışmaları yapılıyor. Bu tartışmaların mahkemeden önceki yönetimi geri getirecek bir karar çıkması ihtimaline odaklandığı görülüyor. Bu senaryoda Kemal Kılıçdaroğlu’nun “mahkeme kararına uyarak partiye döneceği ve parti içinde bazı isimler hakkında da disiplin süreçleri başlatacağı” iddia ediliyor.

Kılıçdaroğlu’na yakın isimler de “Bu süreçten fayda peşinde değiliz ama birilerinin partiye sahip çıkması gerekiyor” diyerek söz konusu iddiaları doğruluyor. Kılıçdaroğlu’nun “intikamcı hesaplarla görev beklemediğini” söyleyen kaynaklar “Kemal Bey’e haksızlık ediliyor. Mahkeme süreçlerini başlatanlar, değişimci olan insanlar. Bu davayı açan taraf o değil ki bir açıklamasıyla dava sona ersin. Diyelim ki eski yönetimin dönmesiyle ilgili bir karar verildi. Kemal Bey partiyi ortada mı bıraksın, kayyuma mı versin?” değerlendirmesini yapıyor.

‘FIRSATÇI ARKADAŞLAR OLABİLİR’

“Eski yönetim göreve geri dönerse partide ihraçlar başlatacak” gibi iddialarla ilgili de parti kulislerinde bazı kesimler “Böyle bir şeyin olması mümkün değil” derken bazıları da “Kemal Bey böyle planlamalar içinde değildir ama bazı fırsatçı arkadaşlar olabilir” diyor. Bazı partililer ise “Partinin böyle tartışılmasına sebep olan, soruşturmalarda adı geçen kişiler hakkında da bir şey yapılması gerekiyor” yorumunu yapıyor. Partide yönetimi eleştirse de bölünme istemediğine vurgulayan kaynaklar ise “Kör dövüşü hepimize zarar verir. İktidarın istediği de bu” diyor. Bu nedenle de kurultay davasından 30 Haziran’da da karar çıkmayabileceği konuşuluyor. Partinin büyük bir çoğunluğu süreçle ilgili “Erdoğan sürecin böyle gitmesinden çok memnun. Parti hırpalanıyor ve ayrışmaya gidiyor” görüşünü paylaşıyor.