Kılıçdaroğlu Nuşirevan Elçi’yi başdanışman olarak atadı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 yıl Şırnak Baro Başkanlığı yapmış olan Nuşirevan Elçi’yi başdanışman olarak atadı.
Nuşirevan Elçi, 27 Ekim’de bir grup arkadaşıyla CHP’ye katıldı. Elçi’nin rozetini CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu taktı. Kılıçdaroğlu, Nuşirevan Elçi’yi “hukuki ve siyasi” konularda çalışmalar yapmak üzere başdanışman olarak görevlendirdi.
NUŞİREVAN ELÇİ KİMDİR?
Avukat Nuşirevan Elçi, 1968 yılında Cizre'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Cizre’de, yüksek öğrenimini ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. 1994 yılında Hür Kürtler platformunda yer aldı. 1996 yılında amcası olan, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Şerafettin Elçi’nin genel başkanı olduğu Demokratik Kitle Partisi’nde yer aldı. 2006 yılında KADEP'in kurucuları arasında yer aldı. 1999 yılında Cizre'de avukatlığa başladı. 2001-2004 yıllarında Mardin Bölge Barosu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2004 yılında Şırnak Barosu’nun kuruluş işlemlerini tamamladı ve 2004-2006 yıllarında Şırnak Barosu Başkan Yardımcılığı, 2006-2021 yılları arasında Şırnak Baro Başkanlığı görevlerini yürüttü. Evli 4 çocuk babası.
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