Kılıçdaroğlu Saadet Partisi'nin videosunu paylaştı: Görevimiz ilk tur

Yayınlanma: 10.05.2023 - 17:13

Güncelleme: 10.05.2023 - 19:35

Saadet Partisi sosyal medya hesabından "Görevimiz ilk tur!" başlığı ile bir animasyon videosu paylaşıldı.

Videoda CHP lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Ben Kemal, geliyorum", "Halktan çalınanı halka geri vereceğiz. Birleşe birleşe kazanacağız" ve "Sevgili halkım, eyvallah, başlıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu da söz konusu videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak "Gençler, görevimiz ilk tur! Birlikte başaracağız!" notunu düştü.

Karamollaoğlu'nun videosunu alıntılayan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hep beraber beytülmal’i arsızdan hırsızdan kurtaracağız inşallah" paylaşımında bulundu.