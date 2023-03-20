Son dakika... Kılıçdaroğlu saat vererek çağrı yaptı: Burada buluşalım
Son dakika gelişmesi... Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından saat 22.00'yi işaret ederek "Burada buluşalım" dedi.
Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından saat 22.00'yi işaret ederek "Burada buluşalım" çağrısı yaptı.
Saat 22.00'de burada buluşalım.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 20, 2023
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