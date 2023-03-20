Son dakika... Kılıçdaroğlu saat vererek çağrı yaptı: Burada buluşalım

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 20:10

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 20:25

Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından saat 22.00'yi işaret ederek "Burada buluşalım" çağrısı yaptı.

Saat 22.00'de burada buluşalım. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 20, 2023

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