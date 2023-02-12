Kılıçdaroğlu saat verdi: 'Burada buluşalım...'
Son dakika haberi... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "1 saat sonra burada buluşalım" paylaşımını yaptı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yurttaşlara seslendi.
Kılıçdaroğlu, "1 saat sonra burada buluşalım" ifadelerini kullandı.
1 saat sonra burada buluşalım.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 11, 2023
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