Kılıçdaroğlu saat verdi: 'Burada buluşalım...'

Son dakika haberi... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "1 saat sonra burada buluşalım" paylaşımını yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 00:02
Kılıçdaroğlu saat verdi: 'Burada buluşalım...'
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yurttaşlara seslendi.

Kılıçdaroğlu, "1 saat sonra burada buluşalım" ifadelerini kullandı.


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