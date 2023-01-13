Kemal Kılıçdaroğlu, altılı masanın liderlerinin hedefini açıkladı

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 18:12

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 18:12

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli’de Merkezefendi, Serinhisar, Babadağ ve Honaz belediyelerinin toplu açılış törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu, “Altı lider bir aradayız. Hedef demokrasi. Hedef insan hakları. Hedef yargı bağımsızlığı. Hedef çocuklarımızın daha iyi eğitim gördüğü Türkiye. Hedef dış politikada saygınlık, saygınlığı olan bir Türkiye. Hedef üreten bir Türkiye, üreten ve alın teri döken bir Türkiye. Hedef beşli çetelerin, uyuşturucu baronlarının olmadığı, at koşturmadığı bir Türkiye. Bunu yapacağız” dedi.



Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Bu kente belediye başkanlarımızın hizmet sunmasının bana göre ayrı bir önemi var. Çünkü belediye başkanlarımız hizmet sunarken vatandaşları arasında ayrım yapmazlar. Belediye başkanlarımıza söyledim. Kazandığınız andan itibaren hangi görüşten, kimlikten, yaşam tarzında olursa olsun ayrımcılığa uğramayacak. Herkese eşit davranacaksınız. Yalnız fakir mahalleleri pozitif ayrımcılık yapabilirsiniz. Oraya yeteri kadar hizmet götürülmemişse halkçı bir belediye başkanı olarak hizmeti önce oraya götüreceksiniz. Kentin yaşanabilir olması çok ama çok önemli. Kentin beton ormanına dönüşmesine asla izin vermeyin dedim. Çünkü bir kent beton ormanına dönüşürse küçücük çocuklarımız, evlatlarımız ağaç, kuş göremeyecek. Bizim dışımızdaki canlıları göremeyecek. Kentin yaşanabilir olması lazım.





Yine belediye başkanlarıma söyledim. Harcadığınız para sizin paranız değil. Harcadığınız para milletin parası. Dolayısıyla yaptığınız her harcamanın hesabını millete vereceksiniz. Kuruşu kuruşuna vereceksiniz. Türkiye yeni bir sayfa açacak. Tüm yolsuzluklara kapalı, her harcamanın halka ithaf edildiği güzel bir Türkiye’yi inşa edeceğiz.

Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa’da çiftçilere güneş enerjisi sistemi ile bedava elektrik sözü verdiğini anımsatarak, “Dediler ki ‘Elinden tutan mı var, yap’. Bozkurt Belediye Başkanımız yaptı. Bugün açtık. Bir sürü engel çıkardılar, yapmasın diye. Ama belediye başkanlarıma bir başka önerim daha vardı. Size engel çıkarabilirler, sakın şikayetçi olmayın, sizin göreviniz engeli aşmak ve halk ile kucaklaşmak. Bunu yaptığınız andan itibaren gerçek bir belediye başkanı olacaksınız. Evet yaptık, sadece Şanlıurfa’da değil Türkiye’nin 81 ilinde çiftçilere elektriği ücretsiz vermek. Bunu yapacağız, hiç endişe etmeyin, ne söyledik? Geliyor gelmekte olan ve geleceğiz. Bu ülkeye sevgi, saygı ve mutluluğu getireceğiz.” diye konuştu.

“BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ BUNU YAPIYORSA, BİR DE KOSKOCA TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN BÜTÇESİNİ DÜŞÜNÜN”

Kılıçdaroğlu, Altılı Masa’nın demokrasi, insan hakları, yargı bağımsızlığı için bir arada olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Altı lider bir aradayız. Hedef demokrasi. Hedef insan hakları. Hedef yargı bağımsızlığı. Hedef çocuklarımızın daha iyi eğitim gördüğü Türkiye. Hedef dış politikada saygınlık, saygınlığı olan bir Türkiye. Hedef üreten bir Türkiye, üreten ve alın teri döken bir Türkiye. Hedef beşli çetelerin, uyuşturucu baronlarının olmadığı, at koşturmadığı bir Türkiye. Bunu yapacağız.





Diyorlardı ki… ‘Sakın ha CHP’li belediyeler oy vermeyin. Oy verirseniz yardımlar kesilecek’. Bir baktılar ki vatandaşımız oy verdi, hiçbir yardım kesilmemiş. Tam tersine sosyal yardımlar insan onurunu koruyacak şekilde yapıldı. Yani kimseni yoksulluğu teşhir edilmedi, afişe edilmedi. Ona yardımı insanı koşullarda yaptık. Sosyal devlet anlayışı ile sosyal belediyecilik anlayışı ile yaptık. Önümüzdeki süreçte göreceksiniz, az kaldı. 5 ay sonra farklı bir Türkiye göreceksiniz. Özgüveni yüksek olan Türkiye göreceksiniz. Çocuklarınızın karnı tok, araştıran, soru soran çocuklarımızı yetiştireceksiniz. Onlara daha güzel bir eğitim ve daha güzel bir Türkiye bırakacağız, inşa edeceğiz. Temel hedefimiz bu. Belediye başkanlarımız bunu yapıyorsa bir de koskoca Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütçesini, o bütçedeki kaynakları düşünün. 128 milyar doları iç ettiler, hiç endişe etmeyin o paranın tamamını getireceğim, bu ülkenin işçisine, çiftçisine, memuruna, emeklisine vereceğim.

“LAVANTA BAHÇESİ BÜYÜK TEVECCÜH ALDI”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 23 ilden büyük bir belediye olduklarını dile getirerek, ilçesini anlattı. Doğan, projelerinden de bahsederek, “Parklar ve yeşil alanlar anlamında iddialı belediyeyiz. İrili, ufaklı, küçüklü, büyüklü tematik parklar da dahil olmak üzere 106 parkımızı Merkezefendimize kazandırdık. Ama bir parkımızdan özellikle bahsetmek istiyorum. 35 bin metrekarelik alana yaptığımız lavanta bahçesi Merkezefendili ve Denizlili hemşerilerimizden büyük bir teveccüh aldı. Özellikle özel günlerinde buraya gelip fotoğraf çektiriyor hemşerilerimiz” dedi.

Doğan, mama üretim makinası yapmak istediklerini de aktararak, “Bugüne kadar 10 belediyemize mama üretim makinası sattık. Hem kendimiz ürettik, hem marka değerini yükselttik, hem de dönüşüme katkıda bulunduk. Hem de Sayın Genel Başkanım Sağlıklı Kentler Birliği’nden ödül aldık” diye vurguladı. Doğan, çevre ve doğa dostu bir belediye olduklarını belirterek, “Kendi kendine ürettiği enerjisi ve gençlerden aldığı enerjisi ile Merkezefendi Kütüphanesi’nin üstüne güneş enerji santralimizi inşa ettik. Biz sanayi ilçesi olduğumuz için topraklarımız çok kıymetli. O yüzden biz GES projelerinde çatılarımızı kullanıyoruz” diye konuştu.

“TARIMSAL KALKINMA PLANI HAZIRLADIK”

Doğan, çiftçiye yönelik projelerinden de bahsederek, “CHP’nin tarım politikalarını ilçemizde bir fiil uyguladık. Arkadaşlarıma ve Meclis üyelerime de çok teşekkür etmek istiyorum. Onlarla birlikte tarımsal kalkınma planı hazırladık. Özellikle köyden mahalleye dönen mahallelerimizde üreticilerimize büyük desteklerimiz oldu.3 yılda tam 630 bin fide dağıttık. Kadın başkan olunca, kadın istihdamı ve kadının pozitif ayrımcılığı bizim için çok kıymetli. Kadınlarımıza 5 koyun 1 keçi desteğinde bulunduk. Yine 100 ton yem, 100 ton gübre desteğinde bulunduk. Zirai ilaç yardımını da bu sene programımıza aldık” diye bilgi verdi.

“HAYAT PAHALILIĞI NEDENİYLE KONSERE, SİNEMAYA GİDEMEZ OLDUK”

Doğan, ilçede sanat ve spora yönelik çalışmalar da yürüttüklerini aktararak, “Artık ülkemizde gençlerimizin hayalleri çalınıyor. İnsan ruhunu okşayan sanattan dahi koparılmaya, uzaklaştırılmaya çalışılıyoruz. O kadar hayat pahalı ki. Bizler artık konsere, sinemaya gidemez olduk. İşte bu sanat merkezimizde 7’den 77’ye bütün hemşerilerimiz sanatla buluşuyor. Buraya girdiğimizde 7 yaşındaki bir kızımızın keman, 60 yaşındaki bir büyüğümüzün bağlama dersi aldığını görebilirsiniz. Sanata ve sanatçıya değer veren bir liderin kurduğu Cumhuriyetin mirasçıları olarak bunu göz ardı edemezdik” diye konuştu.

“İKTİDARDA GÖRÜŞMEK ÜZERE”

Sivrihisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi de yaptıkları projelerden bahsederek, “İktidarda görüşmek üzere” dedi. Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, 25 yıl sonra CHP’nin belediyeyi kazandığını anımsatarak, “İlçemizin turizm beldesi haline gelmesi, doğa ve tabiatının korunması, vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesi, altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarının ivedilikle giderilmesi ve sosyal belediyecilik anlayışının Babadağ yerleştirilmesi için 31 Mart 2019’dan bu yana gece gündüz çalışıyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz… İnşallah önümüzdeki 5 ay içinde iktidara gelerek bu çalışmalarımızın meyvelerini almak istiyoruz” diye vurguladı. Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, “Yıllardır karşısından baktığımız belediyenin şimdi tam merkezindeyiz ve birçok şey üretiyoruz” dedi.

“BOZKURT’TA 12 AYDA TARIMI HEDEFLİYORUZ”

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, “Bir de siz biziz iktidarda görün, o zaman neler yapacağımızı o zaman görün” diye vurguladı. Çelik, belediyesinin İkinci Yüzyıl Projesini açıklayarak, “Güneş panelleri ile hem enerji hem de gıda üretimi sağlanacak. 1,5 senedir bu projeye hazırlanıyoruz. Türk asıllı Alman mühendis ile beraber ortak proje. Bozkurt ile pilot uygulamasını gerçekleştiriyoruz. Açık arazi ve sera entegrasyonu… Bu sistemde güneş ışığı panelleri normalden yüksekte kuruluyor, hem enerji üretimi hem de tarım bitkilerinin büyümesi sağlanıyor. Panellerin altında ekimler olduğu için traktörlerin geçeceği yüksekliğe ihtiyacımız var. Güneş panellerinin gölgelemesi ve güneş almasının ayarlanması sonucu toprağı yönetebilir hale geliyoruz. Bu proje sonu ürünlerin veriminin yüzde 60 oranında arttığını gördük” dedi.