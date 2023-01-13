Son Dakika... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'af' açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "6 ay sonra geniş kapsamlı afların gündemimizde olduğu doğrudur" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden "af" paylaşımında bulundu.
Kılıçdaroğlu paylaşımında şunları söyledi:
"6 ay sonra geniş kapsamlı afların gündemimizde olduğu doğrudur. Bunlardan bazıları; ehliyet afları, sicil ve borç afları, eğitim ve denklik afları, Bağkur tescil afları vs. Liste uzun. Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına vatandaş ticari ve mesleki olarak temiz bir başlangıç yapacak."
6 ay sonra geniş kapsamlı afların gündemimizde olduğu doğrudur. Bunlardan bazıları; ehliyet afları, sicil ve borç afları, eğitim ve denklik afları, Bağkur tescil afları vs. Liste uzun. Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına vatandaş ticari ve mesleki olarak temiz bir başlangıç yapacak.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 13, 2023
NE OLMUŞTU
CHP lideri Kılıçdaroğlu, kamuoyunda oluşan KYK kredisinden faizlerin silinmesi yönündeki talepleri gündeme getirmiş ardından faizler AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla silinmişti. Ardından CHP lideri, EYT'lilerin taleplerini dile getirmiş ve kısa süre sonra EYT düzenlemesi oluşturulmuştu.
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