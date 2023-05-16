Kılıçdaroğlu, Tanju Özcan'ın 'sığınmacı' paylaşımını beğendi
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sığınmacılar ile ilgili Twitter paylaşımını beğendi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, önceki akşam Twitter hesabından, "28 Mayıs 'sığınmacıları göndermeyeceğim' diyenler ile 'göndereceğiz' diyenlerin seçimi olacak. 'Kalsın' diyenler Recep Tayyip Erdoğan'a, 'gitsinler' diyenler Kemal Kılıçdaroğlu'na o verecek. Ben nasıl gönderdiysem Bay Kemal de gönderecek" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU BEĞENDİ
13. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Özcan'ın paylaşımını beğendi.
Özcan, Twitter hesabından bugün yaptığı açıklamada ise "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu; size yalvarıyorum. Ne olur vakit geçirmeksizin, Sevr Antlaşması’ndan sonraki en büyük ihanet belgesi olan ‘Geri Kabul’ anlaşmasından Türkiye Cumhuriyeti’nin tek taraflı olarak çekileceğini Türk ve dünya kamuoyuna açıklayınız. Ve yine geri kabul anlaşmasından çekilince Avrupa sınırlarını açacağınızı deklare ediniz. Emin olun yıllardır kanımızı emen sığınmacılardan bir tanesi bile kalmaz. Büyük bir emperyal planı da bozmuş olursunuz" dedi.
NE OLMUŞTU?
14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda yüzde 50'yi geçen aday olmazken yüzde 49,5 oy alan Recep Tayyip Erdoğan ve yüzde 44,89 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tura kalmıştı.
Üçüncü Aday Sinan Oğan ise oyların yüzde 5,17'sini almıştı. ATA İttifakı'nın adayı Oğan, ikinci turda kime destek vereceğini ise henüz açıklamadı.
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