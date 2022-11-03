Kılıçdaroğlu ‘The Alan Turıng Institute’nin yöneticileri ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, üç gün sürecek Londra temasları başladı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İngiltere’nin başkenti Londra’da savunma sanayi, sağlık ve çevre konularında faaliyet gösteren Alan Turing Enstitüsü yöneticileri ile bir araya geldi.
Temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "İktidarımızda her üniversite bir fabrika, her fabrika bir üniversite, her gencimiz bir girişimci olacak. Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda, Türkiye'yi dünya ile entegre ve katma değer üreten bir ülke haline getirmek için hazırız. İşimiz çok, ama yolumuz açık!" dedi.
İktidarımızda her üniversite bir fabrika, her fabrika bir üniversite, her gencimiz bir girişimci olacak. Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda, Türkiye'yi dünya ile entegre ve katma değer üreten bir ülke haline getirmek için hazırız. İşimiz çok, ama yolumuz açık!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 2, 2022
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