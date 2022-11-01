Son Dakika... Süleyman Soylu'nun hedefinde Kılıçdaroğlu var: 'Sokağa düşmüşlük denir'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye’de bir metamfetamin salgını var. Sarayın düzeni bu salgını besliyor" açıklamalarına yanıt verdi. Soylu Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Bu kadar çok pespaye duruma 'sokağa düşmüşlük' denir" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam bir video yayımlayarak sokaklarda giderek yaygınlaştığını belirttiği uyuşturucuya karşı yurttaşları uyardı, iktidarı eleştirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Bu kadar çok pespaye duruma 'sokağa düşmüşlük' denir" dedi.
Soylu'nun açıklamalarından önce çıkanlar şu şekilde:
"Her gün Türkiye'yi yalanlarla, dezenformasyonla karartmaya çalışmaktadır. İnsanımızın gönlünü karartmaya çalışmaktadır. Meclis'te '100'ü aşkın ByLock'çu milletvekili var' dedi. Çıktık 'Yok' dedik. Çıktı Külliye'ye giden CHP'liden bahsetti, yalandı. Tutuklu gazetecilerle ilgili liste yayınladı. Yayınladığı listenin terörist listesi olduğu açıktı. Siyaseti yalan üzerine kurmuş bir ana muhalefet partisi başkanıyla karşı karşıyayız.
Türkiye'de 1960 darbesi yaşandı. Ailelerinden kaç kişi mahkeme bastı. Recep Tayyip Erdoğan'a yasak kondu, Ecevit'e, Demirel'e yasak kondu. Bunlar Yalova'da mahkeme bastılar, hakime hakaret ettiler.
Sadece o mu? Mersin'de, İstanbul'da belediye terörist. Türkiye'nin her yerinde belediyelere terörist yerleştirdiler. Bunları örtmek için kendi tabanımı yalanlarla başka noktaya çekebilir miyim endişesi içinde. Bu ayıptır. Bu ana muhalefet partisi başkanına yakışmaz.
Neymiş, Türkiye cari açığını uyuşturucu ticaretiyle kazanmaya çalışıyor. Türkiye haritasıyla şırınganın yayınladığı dergiler bu dünyada yaşandı. Türkiye'de bundan nasibini almayan kimse kalmadı. Bu uluslararası istihbarat oyunudur. Ana muhalefet partisi başkanı bu oyuna düşmektedir. Problemi Türkiye Yüzyılı, TOGG...
Türkiye nasıl uyuşturucu ticareti yapıyormuş? 1 lirasını ifade edin. Türkiye'de 2016'da uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı 941'dir, bu sayı 270'e düştü. Türkiye'de uyuşturucuya bağlı ölümler 2006'lı yıllara geldi. Türkiye'de uyuşturucuya karşı hem arz hem talepte mücadele veriliyor.
KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI
Allah'tan, kuldan utanması yok anlıyoruz. Ama bunu böyle bırakamayız. Bu konuda hem suç duyurusunda buluştuk, hem tazminat davası açacağız. Bu kadar çok pespaye duruma sokağa düşmüşlük denir. Sokağa düşmüş, Allah kurtarsın.
Fethullah Gülen ile 'yapmadım' dediği görüşmesinin tanıkları var. İki, bir diş muayenehanesinde sen kimle bir araya geldin? Burada o tarihte 15 Temmuz'dan önce sen o darbenin cümlesini orada kullandın mı kullanmadın mı? Burada yeni yol haritası çizdin mi çizmedin mi?
Kemal Kılıçdaroğlu bir yalan ve suç makinesidir. Türkiye Cumhuriyeti devletine, devlet teşkilatına, emniyet ve jandarma teşkilatına attığı suç karşılıksız kalmayacaktır. Peşini bırakmayacağız, yakasını bırakmayacağız."
KILIÇDAROĞLU NE DEDİ?
Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de bir metamfetamin salgını var. Sarayın düzeni bu salgını besliyor. Bakmayın ‘okul önünde uyuşturucu satanın bacaklarını kırarız’ palavrasına. Bugün size Sarayın kara para ile bu zehiri nasıl sokaklarımıza davet ettiğini anlatacağım. Kirli paranın sonucudur bu” notuyla paylaştığı videoda; uyuşturucu baronlarından, yoksul mahallelerde uyuşturucunun yaygınlığından bahsetmişti.
Kılıçdaroğlu, Soylu için de “‘Gelelim ‘Okul önünde yakaladığınız uyuşturucu satıcısının bacağını kırın’ diyen namı diğer Fotoroman Süleyman’a. O da Fotoromancı ya, Saray da çok iyi biliyor ki bu uyuşturucuları kendileri davet ettiler bu ülkeye. ‘Paralarınızı getirin, her şeye göz yumacağız’ dediler ve göz yumdular. Bunlar onunla bununla poz veren, gençlerin diliyle söyleyeyim ‘Breaking Bad Süleyman’ ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Yazıklar olsun onlara. Belediye başkanlarımızla da konuştuk. Bu sokaklarda çocuklarımız için, gencecik evlatlarımız için mücadele vereceğiz. Bu çetelere, bu rezil adamlara ne ülkemizi ne de sokaklarımızı asla teslim etmeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.
KILIÇDAROĞLU'NA SUÇ DUYURUSU
İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iktidara yüklenip İçişleri Bakanı Soylu'ya 'Breaking Bad Süleyman' dediği videoyla ilgili suç duyurusunda bulunulacağını duyurmuştu.
İlgili Haberler
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt: Yakanı bırakmayacağız!
- Son Dakika: Emniyet ve Jandarma'dan Kemal Kılıçdaroğlu için suç duyurusu
- CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 2-4 Kasım tarihleri arasında İngiltere'ye gidiyor... 'Krizden çıkışın hazırlığı'
- Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye’de bir metamfetamin salgını var; sarayın düzeni bu salgını besliyor
-
Video Haberler
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Mahir Ünal, AKP'deki görevinden istifa etti
- Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt
- Aslı Baykal CHP'den istifa etti
- AKP'li Zengin'in sözleri yeniden gündemde
- Evini sattırıp 1 milyon dolarını aldılar
- 'Yer yerinden oynar...'
- Cumhuriyetle kavga edilmez
- AKP'den Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt
- 'Dinleyin, ayrıntılı bilgiyi veriyorum...'
- Cumhur İttifakı'ndan ilginç çıkış