Kılıçdaroğlu, Turgut Özal'ı ölüm yıl dönümünde andı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ölümünün 29. yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, Özal için "Kendi görüşünü dayatmadan en doğrusunu arayan örnek bir siyaset ve devlet insanıydı" ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ölümünün 29’uncu yılında ailesi, yakınları ve siyasi isimler tarafından anılıyor.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölüm yıl dönümüne ilişkin bir anma mesajı paylaştı. CHP lideri, Twitter'dan yayımladığı mesajında "Kendi görüşünü dayatmadan en doğrusunu arayan örnek bir siyaset ve devlet insanıydı" ifadelerini kullandı.
"SAYGI VE RAHMETLE ANIYORUM"
Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şu şekilde:
"Devleti yönetirken bürokrasiyi ve devletin geleneklerini ciddiye alan, kendi görüşünü dayatmadan en doğrusunu arayan örnek bir siyaset ve devlet insanıydı. 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ı aramızdan ayrılışının yıl dönümünde, saygı ve rahmetle anıyorum."
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