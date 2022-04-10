Kılıçdaroğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı: 'Liyakat' vurgusu

10 Nisan 2022 Pazar, 13:00

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında polislerin Polis Haftası'nı ve Türk Polis Teşkilatı’nın 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı. CHP lideri, ebediyete intikal eden şehitleri rahmetle, gazileri saygıyla andığını belirtti.

'LİYAKAT' VURGUSU

Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Emniyet Teşkilatımızın değerli mensupları; çalışma koşullarınızın düzeltildiği, liyakate göre atamaların gerçekleştiği, özlük haklarınızın iyileştirildiği, huzur ve mutluluk içinde görevinizi icra edeceğiniz ve ailenize de zaman ayıracağınız güzel günler çok yakındır!" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımını şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için canları pahasına çalışan polislerimizin, #PolisHaftası'nı ve Türk Polis Teşkilatımızın 177. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, ebediyete intikal eden tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum."