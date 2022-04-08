Emekli polisler sokağa çıkıyor: ‘Bu kez polis, polise karşı…’

08 Nisan 2022 Cuma, 09:04

Emekli polisler, Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümü olan 10 Nisan’da Ankara’da eylem yapacaklarını duyurdu. Emekli polislerin Ulus’ta eylem yaparak; 3600 ek gösterge, intiharlar, çalışma koşullarının ağırlığı gibi sorunları gündeme getireceği belirtildi.

T24 yazarı Tolga Şardan, bugünkü köşe yazısında emekli polislerin özellikle 3600 ek gösterge, emniyette intiharlar ve uygulanan mobbing konusunda basın açıklaması yapacağını belirtti.

Şardan‘a konuşan Polemses platformundan Oral Ararat, şöyle dedi:

Biz bütün siyasi partilere bu konuda dosya hazırlayıp verdik. Tüm liderlerle görüştük. Sadece iktidarla görüşemedik. AKP’den hiçbir muhatap bulamadık. Hükümette yapılan çalışmanın sadece dört yıllık üniversite mezunlarına uygulanacağı yolunda bilgiler var. Biz, 3600 ek göstergenin tüm emniyet mensuplarına uygulanmasını istiyoruz.

ANKARA VALİLİĞİ HENÜZ YANIT VERMEDİ

Ararat, basın açıklamasıyla ilgili on gün önce Ankara Valiliği’ne bildirimde bulunulduğunu belirtirken, “Henüz yanıt verilmedi. Vatan için görev yapan tüm emekli polisler, Cumhuriyet’in polisi olarak Ulus’ta olacağız” dedi.

Tolga Şardan'ın yazısının ilgili kısmı şöyle:

Pazar günü Ankara'da ilginç bir basın açıklaması var. Emekli teşkilat mensupları öğle saatlerinde Ulus'ta basın açıklaması yapacaklar. Yani bu kez polis sokakta olacak! Basın açıklamasının amacı özellikle polis 3600 ek gösterge verilmesi. Ayrıca polis intiharları ve amirlerce uygulanan mobbing konuları.

Basın açıklamasını organize eden Polemses platformundan Oral Ararat, "Biz bütün siyasi partilere bu konuda dosya hazırlayıp verdik. Tüm liderlerle görüştük. Sadece iktidar ile görüşemedik. AKP'den hiçbir muhatap bulamadık. Hükümette yapılan çalışmanın sadece dört yıllık üniversite mezunlarına uygulanacağı yolunda bilgiler var. Biz, 3600 ek göstergenin tüm emniyet mensuplarına uygulanmasını istiyoruz" dedi.

Ararat, basın açıklamasıyla ilgili on gün önce Ankara Valiliği'ne bildirimde bulunulduğunu belirtirken, "Henüz yanıt verilmedi. Vatan için görev yapan tüm emekli polisler, Cumhuriyet'in polisi olarak Ulus'ta olacağız" dedi.

Valiliğin ne karar vereceği henüz belli değil. Ama emekli polisler pazar günü basın açıklamasını yapacaklar. İlginç bir durum olacak bu kez: Polis, polise karşı! Umarım, hoş olmayan görüntülere tanık olmayız.