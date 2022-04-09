AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, polislere seslendi: 'Hiçbirine aldırmayın'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Zaman zaman özellikle polislerimizin üzerine gelindiğini, haksız ithamlarla zan altında bırakıldıklarını görüyoruz. Sizler bunların hiçbirine aldırmayın, sadece ve sadece vazifenize odaklanın” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Baltalimanı Polisevi’nde, "Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik Personeli ile İftar Programı"nda konuştu.
Erdoğan özetle şunları söyledi:
- Dünyada pek çok insan topluluğu olmakla birlikte bunlardan ancak bir kısmı millettir. Biz dünyanın en kadim, köklü, güçlü geniş coğrafyada hüküm sürmüş, yüksek medeniyetlerin birini kurmuş milletlerin başında geliyoruz. Bireyden başlayıp, topyekûn millete kadar uzanan insan topluluğunu bir arada tutmanın ilk şartı ise can ve mal güvenliklerini, geleceğe umutla bakabilmelerini sağlamaktır. Hırsızlık, terör gibi toplumun can ve mal güvenliğine yönelik her türlü başa mücadele etmek devletin asli görevi ve alameti farikalarından biridir.
ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNİ İHYA ETTİK
- Türkiye uzun süren terörle mücadele döneminde on binlerce şehit vermiş bir ülkedir. Buna rağmen terörle mücadeleyi daima hukuk sınırları içinde yürüttük. Sınırlarımızı içinde bitirme noktasına getirdiğimiz terörle mücadele sürecimizi bugünlere ulaştırdık. Artık terör örgütlerinin saldırmasını beklemiyor, onları sınırlarımız ötesinde gizlendikleri inlerinde bulup tepelerine biniyor, başlarını eziyoruz. Terörle mücadelede ülkemizi yeni bir döneme açmış bulunuyoruz. Ülkemizin güvenlik konusundaki başarısı son dönemde asayişten uyuşturuyla mücadeleye, kıyılarımızın güvenliğinde uluslararası misyon faaliyetlerine kadar geniş bir alanda tarihimizin en önemli başarılarını elde ettik. Türkiye bölgesindeki krizlere, sığınmacı akınına, iç ve dış provokasyon girişimlerine rağmen dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olarak öne çıkmıştır.
- Çarşı ve mahalle bekçiliğini ihya ettik, tüm süreçlerini şeffaf bir hale getirdiğimiz polisimize, İçişleri Bakanlığımıza bağlayarak kırsalı emanet ettiğimiz, yeniden yapılandırdığımız jandarmalarımız, denizlerimizin güvenliğini sağlayan sahil güvenlikçilerimize, İçişleri Bakanlığımızın tüm mensuplarına şahsım, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.
- Zaman zaman özellikle polislerimizin üzerine gelindiğini, haksız ithamlarla zan altında bırakıldıklarını görüyoruz. Sizler bunların hiçbirine aldırmayın, sadece ve sadece vazifenize odaklanın. Cumhurbaşkanı olarak görevini hukuk içinde yürüten, meşruiyet çizgisinden ayrılmayan her kamu görevlisi gibi polislerimiz ile personellerinin önemli bir kısmını profesyonelleştirdiğimiz jandarma ve sahil güvenlik personelimizin de sonuna kadar yanındayım.”
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