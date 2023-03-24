Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu CHP-MSP koalisyonunu hatırlattı: 'Onlar başardı, yine başaracağız'

Saadet Partisi, CHP ve MSP’nin (Milli Selamet Partisi) 1974 yılında kurduğu koalisyon hükümetinin anımsatıldığı bir videoyu, “Onlar başardı, yine başaracağız” mesajıyla sosyal medya hesabında yayınladı. Söz konusu paylaşımı alıntılayan CHP lideri Kılıçdaroğlu ise, "Başaracağız. Türkiye için birlikte çok güzel işler yapacağız!" diye yazdı.

ANKA
Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 20:52
Abone Ol google-news

Saadet Partisi, bugün sosyal medya hesabında, “Onlar başardı, yine başaracağız” mesajıyla bir video paylaştı.

Videoda, CHP ve MSP’nin 1974 yılında kurduğu koalisyon hükümeti anımsatıldı ve dönemin MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ın “Biz, Sayın Ecevit’le vaktiyle koalisyon kurduk. Halkımıza, milletimize çok hayırlı hizmetler yaptık” sözü ile dönemin CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit’in koalisyon döneminde yapılan Kıbrıs Barış Harekatı’na ilişkin “Biz, aslında savaş için değil, barış için adaya gidiyoruz” sözüne yer verildi.

Videonun sonunda ise Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Ahlakın ve adaletin iktidarını hep birlikte kuracağız” sözü ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun “Yeni bir geleceği inşa etmeye hazır mısınız” sözü yer aldı.

Söz konusu paylaşımı Twitter hesabından alıntılayan Karamollaoğlu "Milli Görüş; millet için birliktelik kurar, hayırlı hizmetler yapar. Onlar başardı, yine başaracağız!" ifadelerini kullanırken, Kılıçdaroğlu ise "Başaracağız. Türkiye için birlikte çok güzel işler yapacağız!" dedi.


SAADET partisi Kemal Kılıçdaroğlu koalisyon

İlgili Haberler

İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na çağrı: İYİ Partililerle helalleşsin

İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na çağrı: İYİ Partililerle helalleşsin
Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan 'Yeniden Refah Partisi' yorumu

Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan 'Yeniden Refah Partisi' yorumu
Kılıçdaroğlu bileğindeki dikkat çeken ayrıntının hikâyesini anlattı

Kılıçdaroğlu bileğindeki dikkat çeken ayrıntının hikâyesini anlattı

En Çok Okunan Haberler