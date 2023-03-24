Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu CHP-MSP koalisyonunu hatırlattı: 'Onlar başardı, yine başaracağız'
Saadet Partisi, CHP ve MSP’nin (Milli Selamet Partisi) 1974 yılında kurduğu koalisyon hükümetinin anımsatıldığı bir videoyu, “Onlar başardı, yine başaracağız” mesajıyla sosyal medya hesabında yayınladı. Söz konusu paylaşımı alıntılayan CHP lideri Kılıçdaroğlu ise, "Başaracağız. Türkiye için birlikte çok güzel işler yapacağız!" diye yazdı.
Saadet Partisi, bugün sosyal medya hesabında, “Onlar başardı, yine başaracağız” mesajıyla bir video paylaştı.
Videoda, CHP ve MSP’nin 1974 yılında kurduğu koalisyon hükümeti anımsatıldı ve dönemin MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ın “Biz, Sayın Ecevit’le vaktiyle koalisyon kurduk. Halkımıza, milletimize çok hayırlı hizmetler yaptık” sözü ile dönemin CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit’in koalisyon döneminde yapılan Kıbrıs Barış Harekatı’na ilişkin “Biz, aslında savaş için değil, barış için adaya gidiyoruz” sözüne yer verildi.
Videonun sonunda ise Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Ahlakın ve adaletin iktidarını hep birlikte kuracağız” sözü ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun “Yeni bir geleceği inşa etmeye hazır mısınız” sözü yer aldı.
Söz konusu paylaşımı Twitter hesabından alıntılayan Karamollaoğlu "Milli Görüş; millet için birliktelik kurar, hayırlı hizmetler yapar. Onlar başardı, yine başaracağız!" ifadelerini kullanırken, Kılıçdaroğlu ise "Başaracağız. Türkiye için birlikte çok güzel işler yapacağız!" dedi.
Başaracağız. Türkiye için birlikte çok güzel işler yapacağız! https://t.co/fThGgckGB4— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 24, 2023
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