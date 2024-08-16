Kılıçdaroğlu ve Soyer üzerinden adaylık tartışmaları yapılırken taraflar ‘Seçim gündemi yok’ diyor

Yayınlanma: 16.08.2024 - 04:09

Güncelleme: 16.08.2024 - 04:11

Ankara kulislerinde; CHP’de eylül ayında tüzük değişikliği gündemiyle kurultay yapılacağının açıklanmasının ardından eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun il gezileri ve partililerle yaptığı buluşmalar üzerinden “Tüzük kurultayı seçimli kurultaya döner mi?” iddiası konuşulmaya başlandı.

Kılıçdaroğlu konuyla ilgili hafta başında “Delegeler derse ki ‘Gelmen lazım arkadaş’, görev verirlerse o zaman düşünürüm. Genel başkan tartışmalarının dışında kalmak istiyorum. Parti kendi geleceğini belirleyecektir” açıklamasını yaparken eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de tartışmalara dahil oldu. Kılıçdaroğlu ile bir yemekte bir araya gelen ve genel başkan adaylığı için hazırlandığı iddia edilen Soyer, adaylığa ilişkin, “Yorum yapmak ve konuşmak için henüz erken. Karar verdiğimde kamuoyu ile paylaşacağım” dedi.

ÖNLERİ KAPATILMIYOR

İki ismin söz konusu açıklamaları üzerinden yapılan tartışmaları değerlendiren CHP yönetiminden isimler, ilk olarak eylülde yapılacak kurultayın gündeminde seçim olmadığını anımsattı. Kimsenin adaylığının önünü kapatan bir tavırları olmadığını söyleyen parti kurmayları, “Kim kendisi için ne hesap yapar onu bilemeyiz ama hiçbir çekincemiz yok. Aday olmak isteyen olabilir fakat önümüzde bir seçimli kurultay yok. Gündemimiz tüzük değişikliği, hedefimiz partiye demokratik bir tüzük kazandırmak. Bunun için de bugün tüzük komisyonumuz toplanarak il başkanlarımızdan gelen önerileri değerlendirecek. Onun dışında gündemimizde bugün Meclis’te Can Atalay için yapılacak oturum ve 24 Ağustos’ta Gaziantep’te yapacağımız fıstık mitingi var. Bizim öncelikli gündemlerimiz bunlar” diye konuştu.

‘BAYRAK TAŞIYICISI OLMAZ’

Kılıçdaroğlu’na yakın isimler ise şu an için seçimli bir kurultaya yönelik imza toplama süreci yürütmediklerini söylüyor. Seçim kazanmış bir yönetime karşı imza toplama sürecinin zor olacağını söyleyen kaynaklar, “Kemal Bey, Tunç Soyer’i destekliyor gibi bir durum da yok. Bir ismi destekleseydi bu Özgür Özel ile gerçekten yarışabilecek biri olmalı. Tunç Bey sürece katkı yapabilir ama sürecin bayrak taşıyıcısı olmaz” değerlendirmesini yapıyor. Kılıçdaroğlu’nun il gezilerine ve partinin eski milletvekilleri ile yaptığı buluşmalara da değinen isimler, “Bu buluşmalar tüzük kurultayı sürecini takip aşamasını canlı tutmak için” diyor.