Kılıçdaroğlu, vefat eden eski milletvekili Uyanık'ın ailesini ziyaret etti

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden 19. Dönem SHP Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık’ın Ankara Çankaya’da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

ANKA
Yayınlanma: 22.04.2023 - 23:18
Kılıçdaroğlu, vefat eden eski milletvekili Uyanık'ın ailesini ziyaret etti
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden 19. Dönem SHP Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık’ın Ankara Çankaya’da yaşayan ailesine bugün taziye ziyaretinde bulundu.


Mahmut Uyanık

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