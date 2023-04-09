Kılıçdaroğlu yeni reklam filmini yayınladı: Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, televizyonların yayınlamak istemediği seçim videolarının dördüncüsünü paylaştı: Sana söz, aile destekleri sigortası gelecek, her evin asgari gelir güvencesi olacak.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim kampanyasının dördüncü videosunu Twitter'dan paylaştı.
Kılıçdaroğlu, "Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. #SanaSöz" notuyla paylaştığı videoda “Sana söz, aile destekleri sigortası gelecek, her evin asgari gelir güvencesi olacak. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Sana söz, yine baharlar gelecek. Bay Kemal sözünden dönmeyecek” ifadelerini kullandı.
Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. #SanaSöz pic.twitter.com/VmcvsY9Niz— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 9, 2023
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