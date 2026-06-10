Kılıçdaroğlu yönetiminin ‘ihraç talebi’ kararının perde arkası: CHP’de seçilmiş yönetim ihraçlara karşı ne yapacak?

CHP’de mahkeme kararıyla göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, butlan kararından bu yana yarın ilk Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.

Toplantıya partinin seçilmiş lideri Özgür Özel’i destekleyen isimler de katılacak.

Toplantı öncesi Kılıçdaroğlu kanadının disiplin sürecini işleterek Özel’e yakın dört PM üyesini ihraç istemiyle disipline sevk etmesinin ardından, üyeler arasındaki dengelerin nasıl değiştiği yarın netleşmiş olacak.

Kılıçdaroğlu yönetiminin söylediğine göre, Özel’i destekleyen 4 isim yarın toplantıya katılamayacak.

KURULTAY TAVRI SÜRÜYOR

Kılıçdaroğlu’nun hafta başındaki “11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz” açıklamasına karşın, butlan yönetimi tedbir kararının kurultay yapmaya engel olduğuyla ilgili görüşünü savunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Kılıçdaroğlu’nun kurultay önerisinin “tedbir kararı sonrasına yönelik, yasal süreçlerin tamamlandığı bir olağan takvim üzerine olduğu” belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu kanadı, kurultay tartışmalarıyla ilgili “Biz arkadaşlarımızla diyalog kurmaya çalıştık. Ama hep kapalı bir yol izlediler. Kurultay yapılmasını herkes istiyor ama bu şartlarda nasıl yapılır, onlar ne öneriyor dinlemek istiyoruz” görüşünü paylaşıyor.

Kılıçdaroğlu kanadı “uzlaşmaya açık, saygılı ve sakin bir tavır izleyeceğini” ileri sürüyor.

‘TEDBİR İHRAÇLARA İZİN VERİYOR, KURULTAYA VERMİYOR’

Özel kanadı ise, Kılıçdaroğlu’nun “kurultay” söyleminin “tabanın gazını almaya yönelik olduğunu” vurguluyor.

Butlan yönetiminin tepkiler yükselince kurultay söylemine geçtiğini belirten partinin seçilmiş yönetiminden isimler “Kamuoyundaki öfkeyi ‘kurultay yapacağız’ diye dindirmeye çalışıyorlar. Ama sokak da taban da ‘Hemen kurultay’ diyor. Onlar uzun vadeye yayacak, tedbir kararını bekleyecek bir süreç yürütmeye çalışacaklardır. Seçime kurultay takviminde yakalanıp, kurultay yapmadan partiyi seçime götürmek istiyorlar. AKP de zaten CHP’yi en zayıf zamanında yakalamak isteyecektir” görüşünü paylaşıyor.

Buna karşın 26 Temmuz öncesi mutlaka bir kurultay yapılması gerektiğini belirten Özel kanadı “Yoksa partinin seçime sokulmamasının önü açılır. Bu nedenle biz 12 Temmuz önerimizi gündeme getireceğiz. Seçim talep edeceğiz” diyor. Kılıçdaroğlu kanadının tedbir nedeniyle kurultay yapılamayacağı görüşüyle ilgili de “Tedbir ihraçlara, geleceğe yönelik seçim planlarına engel olmuyor ama bir tek kurultay yapmaya engel oluyor. Bu anlaşılır bir şey değil” tepkisini gösteriyor.

‘KİNDAR BİR TAVIR İZLİYORLAR, BUNU YAPANLAR TÜZÜK DE TANIMADI’

Özel kanadı, “butlan yönetiminin aldığı ihraç kararlarının tüzüğe aykırı ve hukuksuz olduğunun” altını çiziyor. “Genel merkezde şu an kinle hareket eden bir ekip var” diyen kurmaylar “Gelir gelmez ilk olarak personelleri işten çıkarttılar. Bazılarını tazminatsız kovdular. Düşmanca bir tavır sergiliyorlar. Bunu yapanlar tüzük de tanımadı. Yaptıkları işlemleri tanımıyoruz” görüşünü paylaşıyor.

Bu kapsamda Özel kanadı, ihraç edildiği belirtilen dört ismin de bugün toplantıya katılması gerektiğini ve kendilerinin de bugünkü toplantıda duruma itiraz edeceğini belirtiyor.

‘SEÇİME GİREMEZ’ SÖYLEMİ TEHLİKELİ’

Öte yandan; iki tarafa da destek vermeyen ancak milletvekillerinin 12 Temmuz’da kurultay için yaptığı çağrıya imza atmayan isimlerden CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da yarınki toplantıya katılacak.

Kendisinin de “bir an önce kurultay yapılmasını istediğini” belirten Salıcı, Özel kanadının “Temmuz’da kurultay yapılmazsa CHP seçimlere sokulamaz” söyleminin tehlikeli olduğunu belirtiyor.

Salıcı “Ben hemen bu yaz kurultay olmasını da isterim. Ancak ‘Kurultay olmazsa parti seçime giremez’ çok tehlikeli bir söylem. Bu söylem rakiplerimizin işine gelir” görüşünü paylaşıyor ve bu görüşünü Parti Meclisi toplantısında dile getireceğini belirtiyor.

SÜHEYL BATUM ÖRNEĞİ

Özel kanadı, partide tüzüğe aykırı olarak yapılan ihraç işlemleri için Süheyl Batum örneğini veriyor. Batum da daha önce aynı şekilde ihraç edilmiş ve yaklaşık üç aylık bir yargı süreci sonrası partiye dönmüştü. Bu kapsamda parti kulislerinde Kılıçdaroğlu’nun yapılan işlemin tüzüğe aykırı olduğunu bilmesine karşın Parti Meclisi’nde istediği kararları çıkartacak çoğunluğu sağlayabilmek için söz konusu işlemi yaptığı ileri sürülüyor.