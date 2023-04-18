Kılıçdaroğlu'dan Nebati'ye 'tefeci' yanıtı: Kimse takmaz bunu

Yayınlanma: 18.04.2023 - 15:56

Güncelleme: 18.04.2023 - 17:41

CHP'nin 300 dolar vaadine karşılık TRT haber'de açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "300 milyar dolar nasıl gelecek? 300 milyar dolarlık fonun buraya gelmesi için çok özel bir ikramı olması lazım. Bunun Türkçesi tefeciliktir, size tefeci faizi vereceğim bana o parayı getirin demektir" dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Nebati'nin sözlerine karşılık "Kişi kendinden bilir işi. Erdoğan buna kim, niye yatırım sözü versin? Ancak borç verirler" dedi.

'KİMSE TAKMAZ BUNU'

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Kişi kendinden bilir işi. Erdoğan buna kim, niye yatırım sözü versin? Ancak borç verirler. Ben oradayken sen bunu göndermiştin Londra’ya; bir tarafta bizim şampiyonlar ligi ekonomistlerimiz, diğer tarafta bu. Tabii ki kimse takmaz bunu.''