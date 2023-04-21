Kılıçdaroğlu'na yönelik provokasyonlara siyasilerden tepki yağdı

Yayınlanma: 21.04.2023 - 22:26

Güncelleme: 21.04.2023 - 23:20

CHP lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu bugün Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıktığı Adıyaman'da üç farklı provokasyona maruz kaldı. Mezarlık ziyaretinde ve ardından türbe ziyaretinde sözlü saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu'nun konvoyu Kahta'da tekmelenince, geziyi iptal etmek zorunda kaldı.

Bugün yaşanan saldırılara Davutoğlu sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"Samimi müslümanlar insanların camiye gelmesinden, sahabe türbesini ziyaret etmesinden ve Fatiha okumasından mutlu olurlar" diyen Davutoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ey iktidar sahipleri, cami avlusunda, cenazede siyaset yaparak, kardeşi kardeşe düşman ederek, hedef göstererek ne yapmak istiyorsunuz? Bugün Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'nu hedef alan çirkin olaylar bu iktidarın eseridir.

Samimi müslümanlar insanların camiye gelmesinden, sahabe türbesini ziyaret etmesinden ve Fatiha okumasından mutlu olurlar. Kem sözle ve hakaretle güçlerini korumak isteyenler ise insanları dinden ve ibadetten soğutur. Hiç bir iktidar gücü bu vebalin ağır yükünden kurtulamaz."

Ey iktidar sahipleri, cami avlusunda, cenazede siyaset yaparak, kardeşi kardeşe düşman ederek, hedef göstererek ne yapmak istiyorsunuz? Bugün Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayımız Sn. @kilicdarogluk 'nu hedef alan çirkin olaylar bu iktidarın eseridir.



Samimi müslümanlar… — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) April 21, 2023

BİR TEPKİ DE BABACAN'DAN

DEVA Partisi lideri Ali Babacan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Öfke mi, sevgi mi?

14 Mayıs, bu sorunun yanıtlandığı bir referandum olacak. İnanın, mübarek bayram günü Sayın Kılıçdaroğlu'na yansıtılan öfke, sevginin gücünden büyük değil.

Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Bey’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Öfke mi, sevgi mi?



14 Mayıs, bu sorunun yanıtlandığı bir referandum olacak. İnanın, mübarek bayram günü Sayın Kılıçdaroğlu'na yansıtılan öfke, sevginin gücünden büyük değil.



Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Bey’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. — Ali Babacan (@alibabacan) April 21, 2023

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, saldırıları kınayarak "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na Adıyaman ziyaretinde sabahtan bu yana süren ve iktidar tarafından provokasyon amacıyla planlandığı belli olan saldırı girişimlerini kınıyorum. Camileri oy devşirmek için siyaset alanına çevirenlerin bu provokasyonları, Saray iktidarının durmak bilmeyen kutuplaştırma politikalarının bir yansımasıdır. Ama bir işe yaramayacak. Birlikte direndik, birlikte kazanacağız!" mesajını paylaştı.