Kılıçdaroğlu'ndan '10 Ekim' paylaşımı: Unutmadık, unutturmayacağız!

10 Ekim 2021 Pazar, 13:45

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, IŞİD’in Ankara Tren Garı’nda 10 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirdiği canlı bomba saldırıları sonucu yaşamını yitiren 103 kişiyi andı.

"UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “10 Ekim Ankara Katliamı’nda dillerinde kardeşlik türküleriyle teröre kurban verdiğimiz yurttaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, terörü ve terör işbirlikçilerini bir kez daha lanetliyorum. Unutmadık, unutturmayacağız” dedi.