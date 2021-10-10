Kılıçdaroğlu'ndan '10 Ekim' paylaşımı: Unutmadık, unutturmayacağız!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da 10 Ekim 2015'te gerçekleşen gar katliamında yaşamını yitirenleri sosyal medya hesabından andı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, IŞİD’in Ankara Tren Garı’nda 10 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirdiği canlı bomba saldırıları sonucu yaşamını yitiren 103 kişiyi andı.
"UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ"
Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “10 Ekim Ankara Katliamı’nda dillerinde kardeşlik türküleriyle teröre kurban verdiğimiz yurttaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, terörü ve terör işbirlikçilerini bir kez daha lanetliyorum. Unutmadık, unutturmayacağız” dedi.
#10EkimAnkaraKatliamı’nda dillerinde kardeşlik türküleriyle teröre kurban verdiğimiz yurttaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, terörü ve terör işbirlikçilerini bir kez daha lanetliyorum. Unutmadık, unutturmayacağız!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 10, 2021
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