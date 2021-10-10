Valilik, 10 Ekim’de Ankara Katliamı'nda katledilenleri temsil eden ağaçları kaldırdı

10 Ekim Ankara Katliamı’nın yıldönümü nedeniyle Ankara Gar’ının önüne Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yerleştirilen Mabet Ağaç fidanları, Ankara Valiliği’nce kaldırıldı.

cumhuriyet.com.tr
10 Ekim 2021 Pazar, 11:01
Valilik, 10 Ekim’de Ankara Katliamı'nda katledilenleri temsil eden ağaçları kaldırdı
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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 9 Ekim’de Ankara Garı önüne, 10 Ekim Ankara Katliamı yıldönümü için yerleştirdiği Mabet Ağaç fidanları Ankara Valiliği’nce kaldırıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, "10 Ekim Katliamı’nın gerçekleştiği alana @ankarabbld tarafından yerleştirilen anıt meydan projesi içindeki mabet ağaç fidanları gece yarısında söküldü. Ankara Valiliği’ne soruyoruz. Neden?" ifadelerini kullandı.

MANTIKLI BİR GEREKÇESİ OLAMAZ

Konuya ilişkin TMMOB’dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“10 Ekim Katliamının gerçekleştiği yerden, proje kapsamında yerleştirilen ağaçların kaldırılmasının hiçbir mantıklı ve vicdani gerekçesi olamaz. 103 canımızın bizlerden koparıldığı alanda Mabet Ağacının fidanına dahi tahammül edemeyenler vicdanlarda mahkum olacaktır.”


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