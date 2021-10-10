Valilik, 10 Ekim’de Ankara Katliamı'nda katledilenleri temsil eden ağaçları kaldırdı
10 Ekim Ankara Katliamı’nın yıldönümü nedeniyle Ankara Gar’ının önüne Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yerleştirilen Mabet Ağaç fidanları, Ankara Valiliği’nce kaldırıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 9 Ekim’de Ankara Garı önüne, 10 Ekim Ankara Katliamı yıldönümü için yerleştirdiği Mabet Ağaç fidanları Ankara Valiliği’nce kaldırıldı.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, "10 Ekim Katliamı’nın gerçekleştiği alana @ankarabbld tarafından yerleştirilen anıt meydan projesi içindeki mabet ağaç fidanları gece yarısında söküldü. Ankara Valiliği’ne soruyoruz. Neden?" ifadelerini kullandı.
MANTIKLI BİR GEREKÇESİ OLAMAZ
Konuya ilişkin TMMOB’dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
“10 Ekim Katliamının gerçekleştiği yerden, proje kapsamında yerleştirilen ağaçların kaldırılmasının hiçbir mantıklı ve vicdani gerekçesi olamaz. 103 canımızın bizlerden koparıldığı alanda Mabet Ağacının fidanına dahi tahammül edemeyenler vicdanlarda mahkum olacaktır.”
Ankara Valiliği, 10 Ekim 2021 01.53 itibari ile 10 Ekim Katliamında hayatını kaybeden yurttaşlarımızın anısına Gar önüne yerleştirilen Mabet Ağaç fidanlarını alıp götürmekle meşgul!— TMMOB (@TMMOB1954) October 9, 2021
Bunu da unutmayacağız,
Unutturmayacağız!#10Ekim pic.twitter.com/oiH5wekrLR
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