Valilik, 10 Ekim’de Ankara Katliamı'nda katledilenleri temsil eden ağaçları kaldırdı

10 Ekim 2021 Pazar, 11:01

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 9 Ekim’de Ankara Garı önüne, 10 Ekim Ankara Katliamı yıldönümü için yerleştirdiği Mabet Ağaç fidanları Ankara Valiliği’nce kaldırıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, "10 Ekim Katliamı’nın gerçekleştiği alana @ankarabbld tarafından yerleştirilen anıt meydan projesi içindeki mabet ağaç fidanları gece yarısında söküldü. Ankara Valiliği’ne soruyoruz. Neden?" ifadelerini kullandı.

MANTIKLI BİR GEREKÇESİ OLAMAZ

Konuya ilişkin TMMOB’dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“10 Ekim Katliamının gerçekleştiği yerden, proje kapsamında yerleştirilen ağaçların kaldırılmasının hiçbir mantıklı ve vicdani gerekçesi olamaz. 103 canımızın bizlerden koparıldığı alanda Mabet Ağacının fidanına dahi tahammül edemeyenler vicdanlarda mahkum olacaktır.”