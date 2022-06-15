Kılıçdaroğlu'ndan 5. yıldönümünde 'Adalet Yürüyüşü' mesajı: 'Yürüyüşümüzün sonuna yaklaşıyoruz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde gerçekleştirilen Adalet Yürüyüşü'nün ardından beş yıl geçti.

cumhuriyet.com.tr
15 Haziran 2022 Çarşamba, 17:38
Kılıçdaroğlu'ndan 5. yıldönümünde 'Adalet Yürüyüşü' mesajı: 'Yürüyüşümüzün sonuna yaklaşıyoruz'
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Adalet Yürüyüşü kararı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR'larının durdurulmasıyla ilgili davada tutuklanmasının ardından alındı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Adalet Yürüyüşü'nün beşinci yıldönümünde bir paylaşımda bulundu. 

"Yürüyüşümüzün sonuna yaklaşıyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, "Anlamaya, dinlemeye, çözüm üretmeye; bir arada, kardeşçe yaşamı inşa etmeye geliyoruz. #AdaletYürüyüşü5Yaşında" dedi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı:


Kemal Kılıçdaroğlu CHP Adalet Yürüyüşü
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