Kılıçdaroğlu'ndan başkent Ankara mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın başkent oluşunun 99’uncu yıldönümünü kutladı. Kılıçdaroğlu, “Kurtuluş Mücadelemizin karargâhı olan Ankara'yı, Cumhuriyetimizin başkenti yaparak taçlandıran Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kadroyu minnetle anıyor, Ankaralıları saygı ve sevgiyle selamlıyorum” dedi.

ANKA
13 Ekim 2022 Perşembe, 12:10
Kılıçdaroğlu'ndan başkent Ankara mesajı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın başkent oluşunun 99’uncu yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:

“Kurtuluş Mücadelemizin karargâhı olan Ankara'yı, Cumhuriyetimizin başkenti yaparak taçlandıran Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kadroyu minnetle anıyor, Ankaralıları saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ankara'nın Başkent Oluşu’nun 99. yılı kutlu olsun.”


Ankara Başkent Kemal Kılıçdaroğlu

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