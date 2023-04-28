Kılıçdaroğlu'ndan 'Bay Kemal'in Tahtası-5' videosu

Yayınlanma: 28.04.2023 - 22:54

Güncelleme: 28.04.2023 - 22:54

'Bay Kemal'in Tahtası' serisinin yeni videosunu yayınlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Çok hazırız sevgili halkım! Yaşama sevincinizi o kadar hızlı geri döndüreceğiz ki, inanamayacaksınız" paylaşımına notunu düştü.

Kılıçdaroğlu, videoda şunları kaydetti:

"Sevgili halkım zenginleşme şartlarından biri Türkiye'ye bir ticaret ve yatırım üssü haline getirmek. Biliyorsunuz Çin'in geliştirdiği yeni İpek yolu projesinde Türkiye önemli jeopolitik avantaja sahip. Vatandaşımızın zenginleşmesi, Anadolu'nun kalkınması, depremden etkilenen şehirlerimizin yeniden cıvıl cıvıl hale gelmesi için üretim şart, ticaret şart, dünya ile rekabet etmemiz şart. Bu nedenle İskenderun'da yeni bir gemi sanayi özel ekonomi bölgesi kuracağız. Dünya ticaretinin yüzde 80'nini denizcilik sektörü taşıyor. Dünyada ticaret hacmi her geçen gün büyüyor. Türk armatörleri ise büyük taşıma kapasiteli gemi siparişlerinin ancak yüzde 15'ini tersanelerimizde inşa edebiliyorlar. Çünkü büyük tonajlı gemi siparişlerini karşılayabilecek tersanelerimiz yok. İşte bu yüzden Türk gemi inşa sanayisini geliştirmemiz ve dünya pazarlarında söz sahibi olmasını sağlamamız gerek."