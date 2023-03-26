Kılıçdaroğlu’ndan Cindoruk’a geçmiş olsun ziyareti

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 22:58

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 22:58

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hastaneden taburcu olan TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk'u evinde ziyaret etti.

Böbrek sorunu ve yol açtığı hafif ateş nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk, 23 Mart’ta taburcu edilmişti.

İstanbul’da gerçekleşen ziyarete İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

Ziyarette seçim süreciyle ilgili de görüş alışverişinde bulunuldu.