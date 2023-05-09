Kılıçdaroğlu'ndan cinsiyetçi pankarta tepki: 'Bu hayatı paylaşmaktan gurur duyarız'

Yayınlanma: 09.05.2023 - 01:13

Güncelleme: 09.05.2023 - 01:14

AKP'nin 7 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlediği mitingde CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için cinsiyetçi ifadeler içeren bir pankart açıldı.

Pankartta "Karı gibi mutfaktan çıkmayan değil, arı gibi çalışan lider istiyoruz" sözleri yer aldı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, söz konusu pankarta sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu paylaşımında “Biz, hayatı paylaşmaktan gurur duyarız. Alın şimdi bu fotoğrafı pankartınıza koyun. Sevgili genç mütedeyyin kadınlar; size aylarca ‘kazanımlarınızı kaybedersiniz’ propagandası yapanlar, tüm haklarınızı 3-5 oya sattılar. Bay Kemal, asla kazanımlara dokunmaz.” ifadelerini kullandı.