Kılıçdaroğlu'ndan eleştirilere yanıt: Partime desteğim tamdır
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisine yönelik eleştirilere 2019 seçimleriyle yanıt verdi. CHP'nin bu seçimleri de kazanacağını savunan Kılıçdaroğlu, "Partime desteğim tamdır" dedi
Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin kurultay sonrası sahaya inmemesini eleştirenlere yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu, gündeminin yerel seçimler olduğunu vurgulayarak, “Ülke gündemini asılsız iddia ve iftiralar ile değiştirmenin anlamı yoktur” dedi.
CHP’nin bütün genel başkanlarının, milli menfaatleri kendi çıkarlarından önde tutacağını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, “Hiç kimse bana, partimin kurumsal kimliğini, kasaba kurnazlığı ile çiğnetemez ve yıprattıramaz” diyerek sahaya inmemesine yönelik eleştirilere cevap verdi.
Kılıçdaroğlu, “2019 yerel seçimlerinde umudu nasıl yeşerttiysek ve devletleşmiş bir partiye karşı milletin kaçınılmaz zaferinin ilk tohumlarını nasıl attıysak, partimiz bütün bileşenleri ile bu seçimlerde de gerekeni yapacak ve bütün büyükşehirleri kazanacaktır” diye yazdı.
Ülkenin gündeminin enflasyon ve yerel seçimler olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, “Ülke gündemini asılsız iddia ve iftiralar ile değiştirmenin anlamı yoktur” ifadelerini kullandı.
Kurtla kuzuyu yiyip çobanla yas tutanlara…— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 7, 2024
1) Cumhuriyet Halk Partisi’nin -ben dahil- bütün Genel Başkanları, milletin menfaatlerini ve partisinin çıkarlarını kendi canlarından dahi önde tutar ve canlarını bu uğurda santim sakınmazlar.
2) Hiç kimse bana, partimin kurumsal…
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