Kılıçdaroğlu'ndan eleştirilere yanıt: Partime desteğim tamdır

Yayınlanma: 07.02.2024 - 19:00

Güncelleme: 07.02.2024 - 19:00

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin kurultay sonrası sahaya inmemesini eleştirenlere yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, gündeminin yerel seçimler olduğunu vurgulayarak, “Ülke gündemini asılsız iddia ve iftiralar ile değiştirmenin anlamı yoktur” dedi.

CHP’nin bütün genel başkanlarının, milli menfaatleri kendi çıkarlarından önde tutacağını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, “Hiç kimse bana, partimin kurumsal kimliğini, kasaba kurnazlığı ile çiğnetemez ve yıprattıramaz” diyerek sahaya inmemesine yönelik eleştirilere cevap verdi.

Kılıçdaroğlu, “2019 yerel seçimlerinde umudu nasıl yeşerttiysek ve devletleşmiş bir partiye karşı milletin kaçınılmaz zaferinin ilk tohumlarını nasıl attıysak, partimiz bütün bileşenleri ile bu seçimlerde de gerekeni yapacak ve bütün büyükşehirleri kazanacaktır” diye yazdı.

Ülkenin gündeminin enflasyon ve yerel seçimler olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, “Ülke gündemini asılsız iddia ve iftiralar ile değiştirmenin anlamı yoktur” ifadelerini kullandı.