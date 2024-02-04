Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Hatay' tepkisi: Yedi düvele boyun eğmemiş bu millet senden mi korkacak!

Yayınlanma: 04.02.2024 - 15:38

Güncelleme: 04.02.2024 - 15:41

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen şehirlerden biri olan Hatay'da konuştu. Açıklamaları gözdağı olarak değerlendirilen Erdoğan, konuşmasında "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Erdoğan'a tepki gösterdi.

"HATAY'I SEN MAHZUN BIRAKTIN"

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere kullandı:

"Hatay’ı SEN mahzun bıraktın, garip bıraktın. Sen kimi tehdit ediyorsun? Yedi düvele boyun eğmemiş bu millet senden mi korkacak! Sanma ki tehditle, şantajla, korkuyla bu millet sana boyun eğer. Bizim Can'ımız Hatay’da. Unutma "Zulüm ile abad OLUNMAZ"