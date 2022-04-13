Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a dava yorumu: 'Hepsini kaybediyor birer birer'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisi hakkında açtığı davaları kaybetmesini “Kanmayın Saraydaki şahsın davalarla yaptığı algılara. Hepsini kaybediyor birer birer” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Man Adası belgeleri ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınları hakkında söylediği sözler nedeniyle kendisi aleyhine açılan davaları Erdoğan’ın kaybetmesini yorumladı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından avukatı Celal Çelik’in paylaşımını alıntılayarak, “Kanmayın Saraydaki şahsın davalarla yaptığı algılara. Hepsini kaybediyor birer birer” dedi.
Çelik ise paylaşımında şunları belirtti:
“Bu kez Yargıtay, Erdoğan'a ders verdi! MAN Adası davalarında da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu haklı çıktı ve kazandık! Suç işleyen sözde hakimlerce (3 davada) verilen yüzbinlerce TL'lik kararlar Yargıtay tarafından bozuldu! Kazanmaya ve ders vermeye devam edeceğiz! Sözümüz söz.”
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