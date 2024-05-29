Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'hançer' yanıtı: 'O hançeri sen çok uzun yıllar tuttun'

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hançer göndermesine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "O hançeri sen çok uzun yıllar tuttun. Getirdin 15 Temmuz’da milletin sırtına sapladın" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2024 - 20:06
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'hançer' yanıtı: 'O hançeri sen çok uzun yıllar tuttun'
Abone Ol google-news

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Biz kimi kimin hançerlediği kısmıyla ilgilenmedik ama 14-28 Mayıs seçimlerinde milletimizin sırtına saplanmasına da izin vermedik” sözlerine de yanıt verdi.

"15 TEMMUZ’DA MİLLETİN SIRTINA SAPLADIN"

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:

Seçim döneminde “Terör örgütleri Kılıçdaroğlu'nu istiyor" iftirasını atıp sahte videolarla kampanya yapanlar bugün çıkmış "Cumhur İttifakı CHP'nin başına Kılıçdaroğlu'nu istiyor" ters psikolojisiyle algı yaratıyorlar.

Çünkü şunu iyi biliyorlar;

Bu millet teröre geçit vermez!

"Teröristlerle yanyana gibi gösterelim millet oy vermesin. CHP’liler de bu iktidarı sevmez, Kılıçdaroğlu ile Cumhur İttifakını yan yanyanaymış gibi gösterelim ki, asıl istediğimizi alalım."

Siz de şunu bilin: Nasıl ki terör örgütleri başlarını ezeceğimi biliyordu, bunlar da Kılıçdaroğlu bu ülkeyi yönetirse milletin abad, kendi akıbetlerinin ise berbat olacağını biliyor!

Bu algı tuzağına düşmeyiniz. Bunlar beni istemez!!! 

Ben de bunlarla yanyana gelmem!

Diğer taraftan Erdoğan çıkmış" hançeri açıkla" diyor…

O hançeri sen çok uzun yıllar tuttun. Getirdin 15 Temmuz’da milletin sırtına sapladın.

Sen, senin ağababaların, işbirlikçilerin, beslemelerin ve hançeri beraber tuttukların bilsin ki; milli bağımsızlığımızı ve milli ekonomimizi hedef alan, kurduğunuz bu sirki başınıza yıkacağım!

Vatan kurtulacak…"



15 temmuz haberleri 28 Mayıs haberleri ekonomi haberleri

İlgili Haberler

Kılıçdaroğlu’nun adaylık ve parti içine yönelik sert mesajlar verdiği çıkışı, CHP içinde nasıl yorumlandı?

Kılıçdaroğlu’nun adaylık ve parti içine yönelik sert mesajlar verdiği çıkışı, CHP içinde nasıl yorumlandı?
Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti: 'İçeride tutulmasını asla doğru bulmuyorum'

Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti: 'İçeride tutulmasını asla doğru bulmuyorum'
Kemal Kılıçdaroğlu kurultayın ardından ilk kez canlı yayında: 'Hançer' göndermesini açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu kurultayın ardından ilk kez canlı yayında: 'Hançer' göndermesini açıkladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener’e ulaşılamıyor

Meral Akşener’e ulaşılamıyor
Konserinde ‘playback’ tepkisi almıştı! Semicenk eleştirilere yanıt verdi!

Konserinde ‘playback’ tepkisi almıştı! Semicenk eleştirilere yanıt verdi!
Kavgada kan aktı: Sapanca'da Ülkü Ocakları Başkanı vuruldu

Kavgada kan aktı: Sapanca'da Ülkü Ocakları Başkanı vuruldu
Öğretmenin üzerine yürüyüp darbettiler: Serbest bırakıldılar!

Öğretmenin üzerine yürüyüp darbettiler: Serbest bırakıldılar!
Son Dakika... Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi: Bildiride 'yapay zeka' ayrıntısı

Son Dakika... Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi: Bildiride 'yapay zeka' ayrıntısı
Fitch’ten enflasyon tahmini: Yıl sonunda o rakama ulaşacak…

Fitch’ten enflasyon tahmini: Yıl sonunda o rakama ulaşacak…
Astrolog Meral Güven gözaltına alındı

Astrolog Meral Güven gözaltına alındı
Geri sayım başladı: 6 gezegen buluşuyor, bir hafta sürecek! Nerelerden görülecek?

Geri sayım başladı: 6 gezegen buluşuyor, bir hafta sürecek! Nerelerden görülecek?