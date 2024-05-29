Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'hançer' yanıtı: 'O hançeri sen çok uzun yıllar tuttun'

Yayınlanma: 29.05.2024 - 20:06

Güncelleme: 29.05.2024 - 20:06

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Biz kimi kimin hançerlediği kısmıyla ilgilenmedik ama 14-28 Mayıs seçimlerinde milletimizin sırtına saplanmasına da izin vermedik” sözlerine de yanıt verdi.

"15 TEMMUZ’DA MİLLETİN SIRTINA SAPLADIN"

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:

Seçim döneminde “Terör örgütleri Kılıçdaroğlu'nu istiyor" iftirasını atıp sahte videolarla kampanya yapanlar bugün çıkmış "Cumhur İttifakı CHP'nin başına Kılıçdaroğlu'nu istiyor" ters psikolojisiyle algı yaratıyorlar.

Çünkü şunu iyi biliyorlar;

Bu millet teröre geçit vermez!

"Teröristlerle yanyana gibi gösterelim millet oy vermesin. CHP’liler de bu iktidarı sevmez, Kılıçdaroğlu ile Cumhur İttifakını yan yanyanaymış gibi gösterelim ki, asıl istediğimizi alalım."

Siz de şunu bilin: Nasıl ki terör örgütleri başlarını ezeceğimi biliyordu, bunlar da Kılıçdaroğlu bu ülkeyi yönetirse milletin abad, kendi akıbetlerinin ise berbat olacağını biliyor!

Bu algı tuzağına düşmeyiniz. Bunlar beni istemez!!!

Ben de bunlarla yanyana gelmem!

Diğer taraftan Erdoğan çıkmış" hançeri açıkla" diyor…

O hançeri sen çok uzun yıllar tuttun. Getirdin 15 Temmuz’da milletin sırtına sapladın.

Sen, senin ağababaların, işbirlikçilerin, beslemelerin ve hançeri beraber tuttukların bilsin ki; milli bağımsızlığımızı ve milli ekonomimizi hedef alan, kurduğunuz bu sirki başınıza yıkacağım!

Vatan kurtulacak…"

Seçim döneminde “Terör örgütleri Kılıçdaroğlu'nu istiyor" iftirasını atıp sahte videolarla kampanya yapanlar bugün çıkmış "Cumhur İttifakı CHP'nin başına Kılıçdaroğlu'nu istiyor" ters psikolojisiyle algı yaratıyorlar.



Çünkü şunu iyi biliyorlar;

Bu millet teröre geçit vermez!… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 29, 2024



