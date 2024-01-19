Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'yalnızlık' yanıtı: 'Keçi falan demişsin...'

Yayınlanma: 19.01.2024 - 22:40

Güncelleme: 19.01.2024 - 22:41

AKP Yalova Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradaki konuşmasında muhalefeti yine ‘teröristlikle’ suçlamış, CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘günah keçisi’ ilan edildiğini ve ‘yalnızlığa itildiğini’ öne sürmüştü.

“BAY KEMAL’İ YALNIZLIĞA İTTİLER”

Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'in partisini götürdüler, bölücü örgütün partisi DEM'e verdiler. ‘Gel bakalım Muharrem’ dediler, FETÖ taktikleri ile tasfiye ettiler. Bay Kemal’i günah keçisi ilan edip yalnızlığa iterek CHP’nin başına Özgür Efendi’yi getirenlerin ilk işi bu partiyle bölücü örgütün güdümündeki partiyi DEM’lemek oldu" demişti.

KILIÇDAROĞLU’NDAN ERDOĞAN’A YANIT GELDİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamaları gündem olurken; Kemal Kılıçdaroğlu’ndan söz konusu ifadelere yanıt geldi.

X (Twitter) hesabından Erdoğan’ı etiketleyerek bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, “Bak Erdoğan, benim yalnızlığım 5’li çetelerle mücadele de… Keçi falan demişsin bu vesileyle sana et ve süt fiyatlarını hatırlatacak bir liste yaptım. Bu listeyi her ay güncelleyeceğim ki, aziz milleti ne hale getirdin gör!” ifadelerini kullandı.

“Aşağıda senin alışveriş yaptığın Tarım Kredi Kooperatifinden aldığım fiyatlarla hazırlanan, 3 kişilik bir ailenin 3 öğün yemek listesinin maliyeti var” diyerek bir liste paylaşan Kılıçdaroğlu, paylaşımına şu notu düştü:

“Sadece temel gıda maddeleriyle karınlarını doyurmalarının, günlük maliyeti 422,31 aylık maliyeti 12.669 TL. Sofraya, bırak senin çok sevdiğin kestane balı, manda yoğurdunu koymayı, öğlenki makarnaya kıyma koyamadık!

Bu millete reva gördüğün, emekli maaşı 10 bin TL, asgari ücret 17 bin 2 TL.

Kirayı, faturaları, deterjan ve giyim masraflarını da sen öde!”