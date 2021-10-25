Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Sen zaten gelme, saraylarında takıl

25 Ekim 2021 Pazartesi, 22:42

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugünkü kabine toplantısı sonrasında muhalefete yönelik söylediği “Ya bu ülkenin bağımsızlığını, bu ülkenin vakarını, bu devletin büyüklüğünü kabul edeceksiniz ya da nefesiniz tükenene kadar içinde çırpındığınız kibir ve nefret çukurunda debelenmeye devam edeceksiniz" sözlerine sosyal medya hesabından karşılık verdi.

"SEN ZATEN GELME"

"Bizim yolumuz civanmert yoludu" Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a "Sen zaten gelme, saraylarında takıl!” dedi.