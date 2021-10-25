Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Sen zaten gelme, saraylarında takıl

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İçinde çırpındığınız kibir ve nefret çukurunda debelenmeye devam edeceksiniz” sözlerine, “Yolumuz civanmert yoludur, gönlünde ‘kin ve kibir’ olan gelmesin. Sen zaten gelme, saraylarında takıl” yanıtını verdi.

25 Ekim 2021 Pazartesi, 22:42
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Sen zaten gelme, saraylarında takıl
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Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugünkü kabine toplantısı sonrasında muhalefete yönelik söylediği “Ya bu ülkenin bağımsızlığını, bu ülkenin vakarını, bu devletin büyüklüğünü kabul edeceksiniz ya da nefesiniz tükenene kadar içinde çırpındığınız kibir ve nefret çukurunda debelenmeye devam edeceksiniz" sözlerine sosyal medya hesabından karşılık verdi.

"SEN ZATEN GELME"

"Bizim yolumuz civanmert yoludu" Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a "Sen zaten gelme, saraylarında takıl!” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde: 

Şahıs, ‘İçinde çırpındığınız kibir ve nefret çukurunda debelenmeye devam edeceksiniz’ demiş. Demiş bunu gerçekten. Bizim yolumuz civanmert yoludur, gönlünde ‘kin ve kibir’ olan gelmesin. Sen zaten gelme, saraylarında takıl!


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