Kılıçdaroğlu'ndan 'gözaltı' sonrası flaş mesaj: 'Ekrem Bey'e destek ve dayanışma duygularımı iletiyorum'
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde polis ablukası eşliğinde gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı paylaştı. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun İstanbul’a doğru yola çıktığı öğrenildi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı paylaştı.
Kılıçdaroğlu, "Ekrem Bey’e destek ve dayanışma duygularımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.
"ADALET ARAYIŞIMIZ DEVAM EDECEK"
Kemal Kılıçdaroğlu, X'ten yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı:
"Milli iradeye, hukuka ve demokrasiye yönelik bu müdahale kabul edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi’nden intikam almaya çalışanlar, milletin gözünden ve gönlünden düşmüştür. Hak, hukuk, adalet arayışımız devam edecek. Ekrem Bey’e destek ve dayanışma duygularımı iletiyorum."
Milli iradeye, hukuka ve demokrasiye yönelik bu müdahale kabul edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi’nden intikam almaya çalışanlar, milletin gözünden ve gönlünden düşmüştür. Hak, hukuk, adalet arayışımız devam edecek. Ekrem Bey’e destek ve dayanışma duygularımı iletiyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 19, 2025
İSTANBUL'A DOĞRU YOLA ÇIKTI
Öte yandan gazeteci Altan Sancar, "CHP eski Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da İstanbul’a doğru yola çıktı" bilgisini paylaştı.
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