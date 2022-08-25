Kılıçdaroğlu'ndan Gülşen için savcı ve hakimlere adalet çağrısı: Hemen serbest bırakın!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı Gülşen’in tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, “Ey vatan kurtaran savcı ve hakim, "Çürükler, adiler, s**tükler, cibilliyetsizler..." bunlar kimin laflarıdır? Bunları bu aziz millete kim söyledi? Hukuka, adalete ihanet etmeyin; sanatçıyı hemen serbest bırakın!” dedi.
Nisan ayında verdiği konserde imam hatiplerle ilgili sözlerinin yandaş medya tarafından hedef alıınmasından sonra sanatçı Gülşen hakkında soruşturulma başlatıldı ve nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Karara birçok sanatçı ve siyasi tepki gösterirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu, gençlere seslenirken “Bu adaletsiz düzenin sonu geliyor. Sizleri kışkırtarak ve bölerek bu ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Önümüzdeki seçimde sizler büyük bir rol oynayacaksınız. Bir olmak, kışkırtmalara karşı birbirinize kenetlenmek sizin elinizde” dedi.
“Ey vatan kurtaran savcı ve hakim, ‘Çürükler, adiler, s**tükler, cibilliyetsizler...’ bunlar kimin laflarıdır? Bunları bu aziz millete kim söyledi?” diye soran Kılıçdaroğlu, “Hukuka, adalete ihanet etmeyin; sanatçıyı hemen serbest bırakın!” ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının tamamı şöyle:
“Farklı hayat tarzlarına sahip gençlerin arasında uzun bir zamandır barış rüzgarları esmektedir. Amacını aşmış bir şakayı alıp, gençlerimizi birbirine düşürmektir hedef. Biraz daha iktidarda kalmak için, daha çok çalmak ve çırpmak için. Gençlere sesleniyorum, bu adaletsiz düzenin sonu geliyor. Sizleri kışkırtarak ve bölerek bu ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Önümüzdeki seçimde sizler büyük bir rol oynayacaksınız. Bir olmak, kışkırtmalara karşı birbirinize kenetlenmek sizin elinizde. Ey vatan kurtaran savcı ve hakim, "Çürükler, adiler, s**tükler, cibilliyetsizler..." bunlar kimin laflarıdır? Bunları bu aziz millete kim söyledi? Hukuka, adalete ihanet etmeyin; sanatçıyı hemen serbest bırakın!”
Farklı hayat tarzlarına sahip gençlerin arasında uzun bir zamandır barış rüzgarları esmektedir. Amacını aşmış bir şakayı alıp, gençlerimizi birbirine düşürmektir hedef. Biraz daha iktidarda kalmak için, daha çok çalmak ve çırpmak için.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 25, 2022
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