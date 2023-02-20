Kılıçdaroğlu'ndan Hatay talimatı: Belediyelerin sorumlulukları araştırılacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, deprem felaketinin yıkıma neden olduğu Hatay’da, uzmanlardan oluşturulacak bir heyetin Hatay Büyükşehir Belediyesi, Arsuz Belediyesi, Defne Belediyesi ve Samandağ Belediyesi’nin deprem felaketinin sonuçlarındaki sorumluluklarının araştırılması için talimat verdiği bildirildi.

ANKA
Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 17:48
Kılıçdaroğlu'ndan Hatay talimatı: Belediyelerin sorumlulukları araştırılacak
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen iki büyük deprem, 11 ilde yıkıma neden oldu. Yaklaşık 14 milyon yurttaşın etkilediği depremde 41 bin 156 yurttaş yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremin yıkıma neden olduğu Hatay’da yerel yönetimlerin sorumlulukların araştırılması talimatı verdi.

Bu kapsamda konunun uzmanlarından oluşan, CHP Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında bir heyet faaliyete geçecek.

Heyet, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Arsuz Belediyesi, Defne Belediyesi ve Samandağ Belediyesi’nin deprem felaketinin sonuçlarına ilişkin sorumluluklarını araştıracak.


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