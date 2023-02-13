TBB ile TMMOB, Deprem Koordinasyon Kurulu oluşturdu: Delillendirme ihtiyacı var

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 12:03

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 12:05

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB), Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem sonrası bölgedeki hukuki işlemleri koordine etmek için Deprem Koordinasyon Kurulu'nu oluşturdu.

İki kurum tarafından yapılan ortak açıklamada, Deprem Koordinasyon Kurulu’nun deprem felaketi öncesinde ve sonrasında yaşanan sorunları tespit etmek, gerekli durumlarda sorunların çözümü için müdahil olmak ve bundan sonra yaşanabilecek felaketlere ilişkin politika oluşturulmasını sağlamak için oluşturulduğu dile getirildi.

"FELAKET FARKLI BOYUTLARI İLE RAPORLANMALI"

Deprem felaketinin farklı boyutları ile raporlanması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

* Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketi dolayısıyla görünür olan eksiklik ve aksaklıklar konusunda hukuki ve teknik alanda tecrübe ve bilgi birikimine büyük ihtiyaç duyulduğu, depremde ortaya çıkan çok sayıda hukuki sorunla ilgili olarak gerek başvuruların yapılması gerekse yapılan başvurularla ilgili delillendirme ihtiyacı olduğu, yaşanan felaketin farklı boyutlarıyla raporlanması gerektiği açıktır.

"HASARLI VE YIKILMIŞ BİNALARDAN ÖRNEK ALINIYOR"

Teknik konularla ilgili çalışmaların başladığına da dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:

"Felaketin hemen ardından her iki meslek örgütü de engel ve imkansızlıklara rağmen seferberlik halinde dayanışma çalışmalarını başlatmış ve teknik konularda girişimlerde bulunmuştur. Çalışmalar halihazırda kurumlarımız tarafından sürdürülmektedir. Söz gelimi, insani yardım çalışmalarının yanı sıra önemli suç duyurularının yapılması ve ilgili bakanlıklarla birlikte hasarlı veya yıkılmış binalardan örnek alınması şeklinde çalışmalar başlamıştır. Ülkemizin bugüne kadar yaşadığı felaketlerden çıkardığımız tecrübeler ışığında diyebiliriz ki felaketin en az birkaç yıl sonrasına kadar uzanacak vadede çalışmaların yürütülmeye devam etmesi gerekecektir."