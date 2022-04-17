Kılıçdaroğlu'ndan iktidara 4 soru: 'Ya cevap ver ya hesap ver'

17 Nisan 2022 Pazar, 16:57

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sığınmacılara yönelik sorularını yineleyerek, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. İktidara yönelik "Saray ve şürekasından yanıtları hâlâ bekliyorum!" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Söyledim yine söyleyeyim, iktidarımızda bu sorun en geç 2 yıl içerisinde çözülecek. Milletimiz ırkçı değildir, olmayacaktır da" dedi.

CHP lideri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu konu, sakin ve makul şekilde kesin çözüme ulaştıracağımız bir meseledir" sözlerine yer verdi.

"YA CEVAP VER YA HESAP VER"

Kılıçdaroğlu, paylaşımında yer alan videoda ise "Ya cevap ver ya hesap ver" diyerek, şu soruları sordu:

Sığınmacıların gerçek kimlik bilgilerini ispatlamalarını talep ettiniz mi?

Neden vatandaşlık dağıtıyorsunuz, neye hazırlanıyorsunuz?

Vatandaşlık verirken güvenlik soruşturması yapıyor musunuz?

Sınırlarımızdan kaçak geçişleri bilerek neden izin veriyorsunuz?

Saray ve şürekasından yanıtları hala bekliyorum! Söyledim yine söyleyeyim, iktidarımızda bu sorun en geç 2 yıl içerisinde çözülecek. Milletimiz ırkçı değildir, olmayacaktır da… Bu konu, sakin ve makul şekilde kesin çözüme ulaştıracağımız bir meseledir. pic.twitter.com/IfGzksVuFD — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 17, 2022

NE OLMUŞTU?

Geçen günlerde de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Göç İdaresi'ne yönelttiği sorular Kılıçdaroğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında polemiğe neden olmuştu.

Twitter hesabından, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 'Her insan bir göç, her göç bir insan' paylaşımını retweet eden Göç İdaresi'ni alıntılayan ve Türkiye'deki göç meselesiyle ilgili açıklamalarda bulunan CHP lideri, "Göç İdaresi'ne milletimiz adına gitmem gerekiyor ama sonucun ne olacağını herkes biliyor" demişti.

Kılıçdaroğlu, mülteci meselesiyle ilgili açıklamalarda bulunarak, "Bu, şiirlerle romantize edilecek bir mesele değildir. Sığınmacılar kaçak yollarla hala ülkemize geliyor. Ülke yolgeçen hanına döndü! Göç İdaresi'ne milletimiz adına gitmem gerekiyor ama sonucun ne olacağını herkes biliyor. Zincirler, teller; şimdi kum torbası koyarlar herhalde" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu, "Milletimiz adına Göç İdaresi'ne soruyorum" diyerek şu soruları sormuştu:

1. Sığınmacıların eski kimlik bilgileri elinizde mevcut mu?

2. Kaçına vatandaşlık verdiniz ve hangi güvenlik soruşturmalarından geçirdiniz?

3. Sınırlarımızın delik deşik edilmesini neden izliyorsunuz? Amaç ne? Neyin hazırlığındasınız?

Kılıçdaroğlu şunları söylemişti:

"Göç İdaresi'nden randevu talep etmeden önce, milletimiz adına sabırla bu soruların yanıtlarını bekleyeceğim. Bu arada şiir yazmayı bırakın, işinizi yapın!"