Kılıçdaroğlu'ndan iktidara: Öcalan’ın mektubunu okutup milliyetçilik dersi vermeye kalkıyorlar

Yayınlanma: 27.04.2023 - 19:39

Güncelleme: 27.04.2023 - 19:46

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, Tekirdağ’da yurttaşlarla bir araya geldi.

Halka hitap eden Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Köy okullarını yeniden açacağız, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Öğrenciyle öğretmeni buluşturacağız, hiç endişe etmeyin.

GENÇLERE SESLENDİ

Hayat pahalılığının farkındayız. Hepimiz bir değişime imza atmak zorundayız. Türkiye’yi hangi noktaya getirdiler. Ekonomi tam bir felaket pozisyonunda. İmzayı sandıkta atacağız. Gençler bütün umudum sizde. Sizler değiştireceksiniz.

EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ MÜJDESİ

Emekli, çalışan üreten, ülkenin kalkınmasına katkı sunan, primini ödeyen kişidir. Bu çabalarının sonucunda emekli aylığı alır. Önümüzde bayram var. Gideceksiniz bankada Bay Kemal’in yatırdığı 15 bin lirayı göreceksiniz.

Sen beşli çeteye, yandaşlara çalışırsın, Bay Kemal vatandaşı için çalışır.

Kırsalda çalışan gençlerin ve kadınların sosyal güvenlik primlerini devlet olarak ödeyeceğiz. Yeri geldiğinde de emekli olacaklar.

MİLLİYETÇİLİK TEPKİSİ

Bize milliyetçilik dersi vermeye kalkıyorlar. Açık ve net söylüyorum. Mısır’daki sağır sultan duysun. Terör bir insanlık suçudur. Kimden gelirse gelsin teröre karşıyız. Teröre lanet olsun. Terör örgütleriyle kucak kucağa olanların da Allah bin belasını versin. Mektubunu getirip okutacaksın, bir de bana milliyetçilik dersi vereceksin. Sen kim milliyetçilik kim?"