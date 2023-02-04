Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu açıklaması: 'Engelleri aşar halkına hizmet verir'

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 13:55

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 14:25

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in ev sahipliğinde 'Sosyal Yardım Lansmanı'nda bir araya geldi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krize yönelik tepkisini dile getirdi. "İktidarımızda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek" diyen Kılıçdaroğlu, milyonlarca yurttaşın derinleşen ekonomik kriz karşısında ayakta kalma savaşını sürdürdüğünü ifade etti.

İktidar tarafından İBB'ye ve Başkan Ekrem İmamoğlu'nun önüne çıkarılan engelleri hatırlatan Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu'nun yanındayız" dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin sosyal belediyecilik örneklerini tüm engellemelere rağmen sergilediklerini söyleyerek özellikle İBB Başkanı İmamoğlu'na dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Her alanda İstanbulluların yaşanılır bir kentte yaşaması için elinden geleni yapıyor. Engellere boğuşuyor ama benim bildiğim özellikle İBB Başkanımız bütün engelleri aşar halkına hizmet verir" ifadelerini kullandı.

"KAYBEDECEK TEK BİR DAKİKAMIZ YOK"

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Bu güzel buluşmada birlikte olduğumuz için memnunum. Yüzyıllar boyunca bu bereketli topraklar üretimin beşiği oldu. Sadece karnımızı doyurmadı, paylaşma kültürümüzü büyütmüş olduk. Saray düzeni tarafından ekonomik çöküşe sürüklenen ülkemizde insanlarımız karnını doyurmakta zorlanıyor. Milyonlarca insanımız ayakta kalma savaşı sürdürüyor. Halkımız kuru ayazda ekmek kuyruklarında bekliyor. İşte bu tablo bizim kaybedebilecek tek bir dakikamız olmadığının işaretidir. Bu tabloya karşı mücadele etmek her vatandaşın herkesin ortak görevidir. bu ortak görevi iktidar yapmak bizim temel görevimiz.

Adaletin A'sını bilmeyen insanların ülkeyi yönetmeye kalktığında sonuçlarını görüyoruz. Defalarca beslenme programı hayata geçirilsin diye seslendik, önergeler verdik, kanun teklifi verdik tamamı reddedildi.

Çocukları yoksulluğa mahkum edenler daha iyi bir dünya için mücadele verebilir mi? Cumhuriyet Halk Partisi, zorluklarla başetmenin ne olduğunu çok iyi bilen yüzyıllık çınardır. Belediye başkanlarımız bu trajedeyi elbette izlemiyor, açlık çeken çocukları asla ve asla yalnız bırakmıyor. Belediyemiz özkaynaklarını halk için sonuna kadar kullanıyor. İhtiyacı olan her bir yurttaşımızın yanında oluyor. Bugün burada Şişli'nin sofrasında buluştuk. Belediyemizin hayata geçirdiği model ile herkese dokunduğunu hem dinledik hem gördük.

Bütün belediye başkanlarımıza sesleniyorum. Şişli sofrasının bereketini hakkaniyetini ülkemizin dört bir yanına yayma vaktidir. Gün birlikte olma vaktidir. Güç ve servet içinde yüzen Babil Krallığı'nın haramzade sofralarına karşı Hz. İbrahim'in herkese açık, kalabaklaştıkça bereketi artan Halil İbrahim sofrasını kuruyoruz. Bu sofrada para şan yok, bu sofrada adalet dayanışma var. Babil Krallığı'nı yıkacağız. Önümüzdeki seçimlerde milletimiz bunun ne demek olduğunu gösterecek.

Halktan çalınan 418 milyar doları kuruşu kuruşuna aldığımızda halkın sofrası şenlenecek. bunu birlikte başaracağız. İktidar olduğumuzda göreceksiniz Türkiye coğrafyasının her yerinde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Aile destekleri sigortasıyla kimsenin yoksulluğunu aşife etmeden herkesi kucaklayarak bu ülkede barışı ve huzuru sağlayacağız."