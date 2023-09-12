Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'nun adaylığına ilişkin soruya yanıt: Başarılıysa neden değiştirilsin?

Yayınlanma: 12.09.2023 - 20:19

Güncelleme: 12.09.2023 - 20:32

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV sunucusu İpek Özbey'in sorularını yanıtladı. Fatih Portakal ile Ana Haber’de yayınlanan röportajın ilgili bölümünde Kılıçdaroğlu, 2024'teki yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adaylarının Ekrem İmamoğlu olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, “İmamoğlu da adayınız mı, bunu aynı netlikte ne zaman söyleyeceksiniz?” sorusuna, “Bir insan bir görevde başarılıysa, neden değiştirilsin? Elbette Ekrem İmamoğlu adayımızdır” şeklinde yanıt verdi.