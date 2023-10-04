Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan RTÜK'e 'Halk TV' tepkisi
Son dakika haberi... CHP lideri Kılıçdaroğlu, Halk TV'ye Ayşegül Arslan ve Ezel Akay'ın ifadeleri gerekçesiyle üst sınırdan idari para ve 5 kez program durdurma cezası veren RTÜK'e tepki gösterdi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Halk TV'ye Ayşegül Arslan ve Ezel Akay'ın ifadeleri gerekçesiyle üst sınırdan idari para ve 5 kez program durdurma cezası veren RTÜK'e tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
"Saray sopası RTÜK’ün, kendini mahkeme yerine koyarak Halk TV’ye verdiği ağır ceza kabul edilemez. Bir kişinin sözlerine katılmamanız, size “terörün amacına hizmet” gibi ağır bir iftirada bulunma hakkı tanımaz."
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