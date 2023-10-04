Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan RTÜK'e 'Halk TV' tepkisi

Yayınlanma: 04.10.2023 - 22:35

Güncelleme: 04.10.2023 - 22:47

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Halk TV'ye Ayşegül Arslan ve Ezel Akay'ın ifadeleri gerekçesiyle üst sınırdan idari para ve 5 kez program durdurma cezası veren RTÜK'e tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Saray sopası RTÜK’ün, kendini mahkeme yerine koyarak Halk TV’ye verdiği ağır ceza kabul edilemez. Bir kişinin sözlerine katılmamanız, size “terörün amacına hizmet” gibi ağır bir iftirada bulunma hakkı tanımaz."

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